Természeti katasztrófának nyilvánította a kaliforniai bozóttüzeket Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök vasárnap természeti katasztrófának nyilvánította a kaliforniai bozóttüzeket, és ezzel szövetségi anyagi forrásokat biztosított a tűzvészek elleni küzdelemhez.

A nyugati parti tagállamban egyszerre 585 helyen pusztítanak tűzvészek, amelyek eddig csaknem 400 ezer hektárnyi területet égettek fel. Villámcsapások és száraz, de erős széllökések súlyosbítják a helyzetet és lobbantanak lángra újabb tűzfészkeket.

Erdőtűz lángjait figyeli egy tűzoltó (Fotó: MTI/FR34727 AP/Noah Berger)

A bozóttüzek immár egy hete pusztítanak, nemcsak Kaliforniában, hanem Coloradóban is. A hét elején a kaliforniai főváros, Sacramento környékén ürítettek ki településeket, volt, ahol éjjel kellett azonnal menteni a lakosokat. Szombaton már San Francisco környékét fenyegették a lángok, és az amerikai sajtójelentések arról számoltak be, hogy San Franciscót is beborította a füst. Gavin Newsom, az állam kormányzója kijelentette: San Franciscótól keletre és délre Kalifornia történetének harmadik legnagyobb tűzvésze pusztít. A kormányzó a Twitteren videót is közzétett tövig égett fákról és tűztől vörös égboltról.

Szombaton megkezdték több San Francisco körüli település kiürítését is. A hatóságok jelezték, hogy várhatóan el kell hagyniuk otthonukat a San Joséban és Santa Cruzban élőknek is. Mintereyig szinte folyamatosan ég a vidék.

Sajtójelentések szerint a Big Basin nemzeti parkban - amely az Egyesült Államok legrégibb nemzeti parkja - kétezer éves szikvója-fenyőket is megperzseltek a lángok. A park látogatóközpontja porig égett és több száz méter magas fa is elpusztult.

Vasárnap délután több mint 14 ezer tűzoltó küzdött a lángokkal szerte Kaliforniában. Több más tagállamból - így például Oregonból, Új-Mexikóból, vagy Texasból - is érkeztek repülőgépek, hogy segítsenek a tűzoltásban. Gavin Newsom kormányzó korábban Kanadától és Ausztráliától is kért segítséget.

A tűzvészekben eddig hat ember vesztette életét, legalább 43 a sérültek száma, és százezernél többeknek kellett elhagyniuk az otthonukat.