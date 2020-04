Videón az Anak Krakatau kitörése

Megosztás Tweet



Ismét kitört szombaton az Indonéziához tartozó Anak Krakatau tűzhányó, amelyből mintegy 600 méter magas hamuoszlop emelkedett a magasba.

Az indonéz földtani intézet péntek este rögzítette, hogy láva tör fel a vulkánból, és az intézet szerint a tűzhányó szombat reggelig folyamatosan aktív volt, ezért továbbra is riasztás van érvényben.

Az első kitörés péntek este 9:58-kor történt helyi idő szerint, amikor is egy 656 méter magas hamu- és füstoszlopot bocsátott ki, amely több mint egy percig tartott. A második kitörés 10:35-kor következett be, amikor is csaknem egy 1640 láb magas hamuoszlop tört ki, több mint fél órán keresztül.

Az Anak Krakatau 2018-ban az évszázad eddigi legpusztítóbb kitörését produkálta, mert a vulkánkitörést követően öt méter magas szökőárhullámok értek partot Szumátra és Jáva szigetén, amelyek több mint 430 embert megölték és 14 ezret megsebesítettek.

Az Anak Krakatau jelentése Kratakau gyermeke. A sziget a vulkanológia egyik közkedvelt kutatási témája, mert maga a sziget még 100 éves sincs, 1927-ben emelkedett ki a Jáva és Szumátra között húzódó Szunda-szorosból.

A címlapfotó illusztráció.