Ítéletidő és földcsuszamlások pusztítanak az Egyesült Államokban

Viharokkal söpört végig az ítéletidő kilenc észak-amerikai államon. Megemelkedett a folyók vízszintje és árvízveszélyt rendeltek el az Egyesült Államok középső és délkeleti államai jó részében. Közben a napok óta tartó esőzések miatt többfelé gondot okoznak a földcsuszamlások: Kentucky államban egy etil-alkoholt szállító vonat borult fel és nagy lángokkal égett.

Óriási lángok csaptak fel az egyesült államokbeli Kentucky keleti részén, miután egy etanolt szállító vonat kisiklott és vagonjai felborultak. A balesetet egy sziklaomlás okozta, a több mint egy hétig tartó heves erőzések miatt ugyanis több helyen is megcsúszott a föld. A vonat a sínek mentén haladó folyóba zuhant, de így is órákon keresztül lángoltak az etil-alkoholt szállító tartálykocsik. A szerelvényen ketten voltak a baleset pillanatában. A két embernek sikerült kiszabadulnia a roncsok közül, a tűzoltóság csónakkal mentette ki őket a folyóból.

Kentucky államban máshol is földcsuszamlások okoztak gondokat. A törmelék több helyen is utakat zárt el. A heves esőzések nyomán nem csak a meglazult talajjal kellett megküzdeniük a hatóságoknak: a folyók szintjét is folyamatosan figyelniük kellett, mert sokfelé árvíz fenyegeti a házakat.

Kentucky államban az esőzések mellett a tél is megmutatja valódi erejét: a meteorológusok szerint a hétvégén még nagyobb hidegre kell számítaniuk a helyieknek, tartósan mínusz tíz fok alá süllyed a hőmérséklet.

Az Amerikai Egyesült Államokat sújtó ciklon az Atlanti-óceánon átkeltve elérte Izlandot is. A sziget déli részének egyik kikötőjében az orkán erejű szél feldöntött és elsüllyesztett egy hajót.

Izland több településén áramkimaradásokat is okozott a vihar. A fővárostól 30 kilométerre fekvő Keflavikban a szél több épület tetejét is letépte, és az elrepülő fémdarabok számos autót megrongáltak. A helyenként 200 kilométer per órás sebességet is meghaladó széllökések miatt az izlandi meteorológiai szolgálat a legmagasabb fokozatú, vörös riasztást adta ki.

A meteorológusok szerint a Dennis névre keresztelt vihar a következő napokban több észak-európai államban is gondot okozhat. A ciklon várhatóan érinti az Egyesült Királyságot és a skandináv országokat is.

