Több országban is gondot okoz a szélsőséges időjárás

Szlovákiában halálos tragédiát okozott a vihar: egy buszmegállót felborított a szél, két kisgyerekre dőlt rá a több mázsás fém építmény, az egyik iskolás gyerek meghalt. A Szlovákián és Magyarországon átrobogó hidegfront a Balkánon is komoly gondot okozott. Törökország keleti részén pedig legkevesebb harmincnyolc ember halálát okozták lavinák, többen akkor haltak meg, amikor menteni próbálták az első lavina által betemetett embereket – hangzott el az M1 Híradójában.

Versenyt futottak az idővel a mentőcsapatok a kelet-törökországi Bahcesaray közelében. Szinte a felismerhetetlenségig roncsolódott járművek jelzeték az út helyét: a lavina először egy kisbuszt és egy hókotrót sodort el. Az utasok közül öten életüket vesztették, hét embernek azonban fél órányi küzdelem után sikerült kiásnia magát a hóból.

A szerencsétlenség helyszínére csaknem háromszáz fős mentőegység sietett. A mentés közben csapott le a második lavina. Az újabb hócsuszamlás rengeteg embert temetett maga alá: huszonnyolcan meghaltak, harminc embert azonban még időben sikerült időben kiszabadítani.

A mentésbe azóta több tucat jármű és szakember is bekapcsolódott, munkájukat azonban rendkívül megnehezíti az erős szél- és hóvihar.

Robbanóanyaggal és munkagépekkel törték fel a jeget Románia havasalföldi területein.

A napok óta tartó kemény fagyban jégtorlaszok alakultak ki a folyókon,

amelyek így kiléptek medrükből és elárasztották a környék szántóföldjeit.

Az erdélyi Maroshévízen nem csak a földeket hanem a lakóházak udvarait is elöntötte a megáradt Maros. A jégtorlaszokat itt is munkagépekkel próbálják eltávolítani.

Szerda reggel hóvihar köszöntött Bosznia-Hercegovinára: a hegyvidéki településeket valósággal maga alá temette a hó. A veszélyes szerpentineken több kamion is felborult, számos utat le kellett zárni a forgalom előtt.

Fiumében szélvihar tombolt:

a 185 kilométer per órás széllökések méteres hullámokat korbácsoltak.

Dalmáciában le kellett állítani a kompforgalmat a szárazföld és a szigetek között.

Szokatlan erejű szélvihar tombolt Szlovákiában is: helyenként 115 kilométeres óránkénti sebességű széllökéseket is mértek. A légáram szinte mindent magával sodort. Szlovákia legforgalmasabb hídján egy kamiont az oldalára döntött, elővigyázatosságból sok helyen még a vasútforgalom is szünetelt.

Az észak-szlovákiai Miava településen a szél feldöntött egy buszmegállót, ami két ott várakozó gyermekre borult. Egyikük életét vesztette, másikuk állapota válságos.

A Magas-Tátrában hóvihar tombolt: helyenként 70 centiméteres hótakaróval borítva a Kárpátok legmagasabb hegyvonulatát. A téli táj, bár festői látványt nyújtott, a közeli utakon a forgalom teljesen megbénult.

A határ lengyel oldalán is erősen havazott: Zakopane síparadicsomára egy méternyi hó hullott. Volt, akit a cudar időjárás sem tudott eltántorítani attól, hogy kocogni menjen, mások sétára indultak. A hatóságok azonban mindenkit figyelmeztetnek:

ne induljanak hegyi túrára, mert az útvonalak jegesek, és rendkívül csúszósak.

Észak-Ausztriában kedd óta tombol a szélvihar: a Petra névre keresztelt időjárási fronttal helyenként 150 kilométer per órás széllökések érkeztek, amelyek fákat csavartak ki, és utakat tett járhatatlanná. A vezetékhálózatban is károkat okozott: hozzávetőleg tizenegyezer otthon maradt áram nélkül.

Erős, száz kilométer per órás széllökésekkel csapott le a hóvihar a stájerországi síterepekre is, amik közül többet be is kellett zárni. A tartományban ötezer háztartásban nem volt áram.