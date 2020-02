Tízezrek maradtak áram nélkül a viharos idő miatt Európában

A Magyarország felett átrobogó hidegfront máshol is gondot és károkat okozott. Több tízezren maradtak áram nélkül, akadozik a közlekedés Németországban és Ausztriában is. Az Alpok északi oldalán a szélvihar előtt rengeteg eső esett. Utakat, házakat öntöttek el a megáradt folyók. A heves esőzés miatt emelkedik gyorsan a Duna vízszintje Magyarországon is, akár másodfokú készültséget is elrendelhetnek a napokban a felső szakaszon – derül ki az M1 Híradójából.