Óriási hóvihar tombol Észak-Amerikában

Óriási hóvihar tombol Kanadában és Észak-Amerikában, van ahol már a házukból is alig tudnak kimenni az emberek, annyi hó esett. A sűrű havazáshoz ráadásul nagyon erős szél: néhol 120-130 kilométer/órás széllökések társulnak. A meteorológusok semmi jót nem ígérnek: vasárnap enyhülhet csak az idő, addig a meglévő másfél méterre újabb egy méternyi hó hullhat. Több településen rendkívüli állapotot hirdettek – derül ki az M1 Híradójából.

Havat lapátol egy férfi a nyugat-kanadai Új-Fundland és Labrador tartomány székhelyén (Fotó: MTI/AP/The Canadian Press/Andrew Vaughan)

Péntek este óta óránként tíz centiméternyi hó hullik az ország legkeletibb részén fekvő Újfundland és Labrador tartományokban. A legtöbben már a házukból sem tudnak kimenni. A helyzetet nehezíti a nagyon erős, óránként 120-130 km/órás sebességű szél, ami már a hurrikán kategóriának felel meg. A helyiek már csak hóhurrikánnak nevezik a még nekik is szokatlan jelenséget.



St. John’s városában rendkívüli állapot van érvényben, kihalt utcákat és bezárt boltokat látni. Még a polgármester is csak az interneten nyilatkozott a sajtónak.

„Nagyon fontos, hogy képesek legyünk kezelni a helyzetet, és biztonságban tartsuk az embereket. Az egyetlen utasítás az, hogy maradj otthon, maradj biztonságban, és ha vannak olyan szomszédaid, akikről úgy gondolod, hogy segítségre lehet szükségük, ellenőrizd őket. Vigyázzunk egymásra, amíg átvészeljük ezt a helyzetet” – mondta a városvezető.

Nincs tanítás, nem járnak a vonatok, a repülőjáratokat törölték, és az utakon sem lehet közlekedni.

A meteorológusok szerint ennél még rosszabb is lehet a helyzet, hiszen csak vasárnap enyhül a vihar. Addig pedig a most másfél méteres hóra akár további egy méternyi hótakaró is kerülhet.

Az Egyesült Államok Dél-Dakota államában is rendkívül sok hó esett, bár közel sem annyi, mint Kanadában. Ott a látási viszonyok okoznak nagy gondot, ezért a hatóságok fokozott óvatosságra intettek mindenkit.

Omaha városban áramszünetet okozott a hóvihar, az erős szél és a jeges kifutópályák miatt pedig több repülőjáratot töröltek.