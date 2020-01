Ászonként kétszáz dollár jut az ausztrál tűzkárosultaknak

A teniszező Nick Kyrgios a januári hazai versenyein minden ásza után 200 dollárral támogatja az Ausztráliában pusztító erdőtüzek károsultjait.

Erdőtűzben megsemmisült lakóépületek a Victoria ausztrál szövetségi állambeli Sarsfieldben (Fotó: MTI/EPA/AAP /Pool/Jason Edwards)

A játékos a közösségi oldalán jelentette be az akciót, melyhez azonnal csatlakozott ATP Kupa-csapattársa, Alex de Minaur is – ő ászonként 250 dollárt adományoz majd. Később egy harmadik ausztrál, John Millman is támogatásáról biztosította Kyrgios kezdeményezését.

„Tragikus, ami történik, különösen a szülővárosomban, Canberrában, ahol a lakosoknak a világ legveszélyesebb füstjét kell elviselniük” – nyilatkozta Kyrgios csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az ausztrál teniszszövetséget vezető Craig Tiley megerősítette, adománygyűjtést indítanak a károsultak megsegítésére.

Az elmúlt néhány hónapban Ausztrália-szerte mintegy ötmillió hektárnyi földterület égett le, tizennyolc ember meghalt és több mint ezer ház vált a lángok martalékává.

Az erdőtüzek füstje a fővárost, Canberrát is elérte, ahol szerdán a légszennyezettség rekordmagas, a veszélyességi küszöbérték huszonegyszerese volt. A füstöt a Tasmán-tengeren és Új-Zélandon is lehetett érezni.