Közlekedési káoszt okozott a nagy mennyiségű hó az USA-ban

Hóvihar okoz közlekedési káoszt az Egyesült Államokban. Coloradóban hatvan, Wyomingban harminc centiméternyi hó esett rövid idő alatt. A két államban több ezer repülőjáratot töröltek, ami rengeteg utast érint, mert sokan a hálaadás miatt kelnek útra. Forgalmas autópályákat is le kellett zárni. A hétvégén újabb havazás várható – derült ki az M1 Híradójából.

Az Egyesült Államok középnyugati és északkeleti részére kedden csapott le egy erőteljes hóvihar. A zord időjárás súlyos fennakadásokat okozott a közlekedésben, az egyik legfontosabb amerikai ünnep, a haláadás előtt. A csütörtöki ünnepre amerikaiak milliói látogatják meg a családjukat, de a térségben útlezárások nehezítik a hazajutást.



A hóvihar a légi közlekedést is megzavarta. A denveri nemzetközi repülőtéren több mint kétezer járatot töröltek, sokan emiatt a várótermekben éjszakáztak. A légikikötő személyzete folyamatosan munkagépekkel tisztítja a kifutópályákat. Az ígéretek szerint a repülők felszállhatnak, amint jobbra fordul az időjárás.

A kaliforniai Oakland nemzetközi repülőterén egy rejtélyes áramkimaradás okozott káoszt, a gépek csak jelentős késésekkel indulhattak el.

Erdőtüzek tombolnak

Az állam déli részeiben továbbra is a pusztító erdőtüzek okoznak gondokat. A Los Angeles melletti hegyeken hétfőn délután lobbantak fel a lángok. „A tűz nagyon gyorsan terjedt a domboldalon, a 25-50 kilométer per óra sebességű széllökések hatására. A magasabban fekvő területeken még 88 kilométer per órás szelet is mértek, ezek akár másfél kilométerre is elszállíthatják a szikrákat. A tűz már az autópályán is keresztüljutott, és folyamatosan ereszkedik le kanyonon, a házak felé. Reméljük meg tudjuk védeni azokat, és megállíthatjuk a lángokat, még mielőtt odaérnének” – magyarázta Mike Eliason, a megyei tűzoltóság szóvivője.

Elővigyázatosságól több, mint ötezer embert menekítettek ki otthonaikból, de többségüket már vissza is engedték. A hatóságok nagy erőkkel küzdenek a lángokkal, tűzoltó-helikoptereket is bevetettek, és abban reménykednek, hogy kedvezőbbre fordul az idő. Az előrejelzések szerint szerdára eső várható, ami elolthatja a tüzeket, de súlyos gondokat is okozhat. A felégetett domboldalakon ugyanis könnyen földcsuszamlások alakulhatnak ki. Ilyen legutóbb tavaly januárban történt a környéken, akkor a sárfolyam huszonhárom ember halálát okozta, és több tucat házat döntött romba.

A címlapfotó illusztráció.