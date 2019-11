Megérkezett a várva várt eső Ausztráliába

Ausztráliában is esett az eső, bár nem annyi, mint Európában. Az országban van, ahol nyolc hónapja egy csepp eső nem esett. A termés nagy része odaveszett, de a mostani eső adhat egy kis reményt a gazdáknak. Sokan nem mindennapi örömtáncot lejtettek.

Új-Dél-Wales államban nyolc hónapja egyetlen csepp eső sem esett. Az idei már a harmadik aszályos esztendő. A termőföldek egyre nagyobb hányada hever parlagon, a gazdák egy része már nem is veti be a területét. Sokan az állataikat is eladják, mivel nincs elég takarmány.

A kilátástalanság miatt

az öngyilkosságok aránya is megnőtt az elmúlt egy évben.

„Tisztában vagyok azzal, hogy ennyi eső még nem vet véget a szárazságnak, de legalább kicsit fellélegezhetünk. Az ország aszály sújtotta vidékein élő emberek visszakaphatják a reményt”– fogalmazott Scott Morrison ausztrál miniszterelnök.



A tikkasztó szárazságban a bozóttüzek is sűrűbben lobbantak fel és gyorsabban terjedtek. Új-Dél-Wales államban októberben több, mint 2300 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok. Az erős szél egészen Sydney-ig vitte a sűrű füstöt, az ötmilliós nagyvárosban riasztást adtak ki a levegő szennyezettsége miatt.

Ausztráliában közeleg a legmelegebb évszak, és aokan attól rettegnek, hogy az idei nyár sem lesz elviselhetőbb, mint a tavalyi volt, amikor sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok. Az Új-Dél-Wales állam területén 1460 kilométer hosszan kanyargó Darling folyó helyenként teljesen kiszáradt.

A szakemberek szerint a csendes-óceáni térség különösen védtelen az éghajlatváltozás káros következményeivel szemben, így az ausztrál kormány 2025-ig csaknem 100 milliárd forintnak megfelelő összeget fordít a klímaváltozás elleni küzdelemre.

A címlapfotó illusztráció.