Kényszerleszállás után szöktek ki a migránsok a repülőből

A migrációs helyzet elég feszült Spanyolországban is. Ennek kezeléséről tartottak konferenciát egy hete azon a szigeten, amely a turizmusáról híres, viszont ma már egyre inkább az illegális migránsok célpontja. Ez a Kanári-szigetek. Idén novemberig mintegy 34 ezer illegális határátlépés történt, már ez is kiugrónak mondható. Ennek fényében is érdekes, hogy a magyar határra ez idő alatt mintegy százezer migráns érkezett – hangzott el a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.