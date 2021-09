Nagy-Britanniát gazdasági válság, Európát terrorizmus fenyegetheti

Áruhiány miatt a brit kormány a jövő év elejére halasztotta az Európai Unióból érkező áruk teljes vámellenőrzésének bevezetését. A Brexit miatt az Egyesült Királyság a vámunióból és az egységes piacból is kivált, és egyre inkább megérzi, hogy Unión kívüli országként jókora bürokratikus terhet jelent a legegyszerűbb export-import tranzakció is. A tálib hatalomátvétel után Afganisztánban az Európai Uniónak fokoznia kell a küzdelmet a drog- és embercsempészet ellen. Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell szerint annak ellenére, hogy az országból nem várható nagy számú elvándorlás, mindenképpen oda kell figyelni a terrorizmus veszélyének növekedésére is – a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorának összefoglaló cikke.