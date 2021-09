Példátlan energiahatékonysági támogatást ad a kormány a rászorulóknak

Megosztás Tweet



A kormány a múlt héten nyilvánosságra hozta és társadalmi vitára bocsátotta azt a 200 milliárd forintos támogatási programot, amellyel több tízezer család juthat legalább három, legfeljebb 11 és fél millió forinthoz napelem kiépítéséhez, fűtéskorszerűsítéshez. A javaslatokat, véleményeket még egy hétig lehet elküldeni – hangzott el a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletág vezetője, környezetgazdász elmondta: Ez a pályázat logikusan illeszkedik a kormány klímapolitikájába, mintegy 175 megawatt többletkapacitás beépítését teszi lehetővé.

A fűtésrendszer elektromossá tétele is segít abban, hogy a földgázhasználat és a szilárd tüzelés okozta környezetszennyezést jelentősen csökkentsék.

A program az átlagjövedelem alatt kereső családokat célozza meg. A kormány klímapolitikájának lényeges pillére az energiaszegénység elleni küzdelem, ez elsősorban azokat jelenti, akik jövedelmük jelentős részét áldozzák rezsire.

Magyarországon egyébként a rezsicsökkentés következtében az elmúlt nyolc évben az unióban legnagyobb mértékben csökkent az energiaszegénység. A kormány tervei ezzel összhangban azokat célozzák, akik még energiaszegénynek számítanak így is. A társadalmi vita zajlik és ennek az is egy pozitív hozadéka, hogy számos javaslatot be tud építeni a kormány és figyelembe tudja venni az igényeket.

A program az uniós helyreállítási alapból is kapna támogatásokat, de a brüsszeli politikai viták egyelőre akadályozzák ezt. Ha Brüsszel valóban komolyan gondolja, hogy a helyreállítás egy zöld helyreállítás legyen, akkor nincs idő a késlekedésre. Most van lehetőség arra, hogy a helyreállítási alapból származó források segítségével a fejlesztések klímabarát módon valósulhassanak meg.

A magyar kormány elkezdte teljesíteni a helyreállítási alaphoz kapcsolódó kötelezettségeit, Brüsszelnek pedig döntenie kell, hogy teljesítmény vagy politikai szempontok alapján foglal állást.

