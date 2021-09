Brüsszel politizál, a magyar kormány dolgozik

„Menekültellenes héják uralják az Afganisztánról szóló tárgyalásokat”

– ezzel a címmel közölt tudósítást egy brüsszeli uniós hírportál. A cím az elfogadott nyilatkozatra utal, amely szerint nem szabad megismételni a 2015-ben elkövetett hibákat. A nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy az EU és tagállamai fel kívánnak lépni a tömeges migráció ellen.

Ylva Johansson menekültügyi uniós biztos elmondta, hogy a genfi menekültügyi egyezmények betartása nem azt jelenti, hogy csak az Európai Unióban lehet menekültügyi kérelemmel élni. Mindenki el akarja kerülni a korábbi hibákat és nem akkor kell lépni, amikor a migrációs hullám megérkezik a határainkra. Afganisztán és az unió között számos biztonságos ország található.

