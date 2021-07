Szabad a turizmus, mégis nagy a baj a mediterrán országokban

Megosztás Tweet



Július elsején hivatalosan is bevezették az uniós védettségi igazolványt. Egybehangzó vélemény, hogy a járvány által legjobban sújtott déli tagállamoknak a legsürgetőbb, hogy hozzájussanak az unós helyreállítási alap összegeihez – ezek voltak a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorának e heti témái

Mindenkinek érdemes tájékozódni, ugyanis hiába van elsejétől uniós védettségi igazolvány, amit akár online is le lehet tölteni, ettől függetlenül minden nemzeti kormány külön szabályozza a beutazást. Görögországban például elfogadnak bármilyen védőoltást, viszont kérnek egy regisztrációt a beutazás előtt.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes adás itt hallgatható vissza. A teljes adás itt hallgatható vissza.

Olaszországban is hasonló regisztrációs rendszer van, de ott csak az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinákról szóló európai igazolással lehet belépni. Persze arra is van mód, hogy az EMA által eddig nem engedélyezett vakcinával rendelkezők is beléphessenek, nekik egy negatív PCR tesztre van szükségük. Lényegében országonként eltérőek a szabályok függetlenül attól, hogy uniós engedéllyel rendelkező vagy másfajta vakcinával oltották be a beutazókat.

A magyar kormány által kötött kétoldalú megállapodások segítik a magyarok külföldre utazását, legutóbb Szlovéniával sikerült megállapodásra jutni ebben a kérdésben, így oda is akadálytalanul utazhatnak akár keleti vakcinákkal oltott magyar állampolgárok is.

A gyerekektől ritkán kérnek igazolást, de egy családon belül ha valakit Szputnyikkal vagy Sinopharmmal oltottak, annak legfeljebb PCR tesztre van szüksége. A nemzeti igazolványok bevezetése megelőzte az uniós igazolványt, Magyarország például élen jár az átoltottságba , ezért jóval hamarabb kellett valamilyen igazolást kiállítania, mint az Európai Uniónak.

Az oltottak mindenképpen előnyt élveznek azokkal szemben, akik eddig nem kaptak vakcinát, épp ezért nemcsak az utazások kapcsán fontos, hogy minél többen vegyék fel az oltást, hanem, hogy a korábbi korlátozásokat elkerülhessük a delta variáns terjedése miatt.

A helyreállítási alap sem fogja rövid úton megszüntetni a mediterrán országok válságát

A 750 milliárd eurós uniós helyreállítási csomag egy része vissza nem térítendő támogatásként jut el a tagállamokhoz, másik része önkéntes alapon, hitelként áll rendelkezésre. Egybehangzó vélemény, hogy a járvány által legjobban sújtott déli tagállamoknak a legsürgetőbb, hogy hozzájussanak a segítséghez. A mediterrán országok gazdasága a turizmus leállását tavaly nyáron nagyon megsínylette és idén is csak korlátozott lehet a látogatók visszatérése. Például Görögországban a negyedik hullámtól való félelem és a terjedő delta variáns miatt szigorító intézkedésekről döntöttek már a héten – hangzott el a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

Trautmann László, a Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdaságtani Szakosztályának elnöke elmondta: Az újjáépítési pénzek, melyeket az EU Görögország számára folyósít, nagy valószínűséggel az átstrukturálódást fogják segíteni.

Görögország lassan lábal ki a gazdasági válságból, csak idén márciusban sikerült 30 éves államkötvényt értékesítenie 2008 óta. Az ilyen államkötvényeknél mindig a bizalom kérdése a legfontosabb, hogy mekkora a bizalom az államban és a stabilitásban. Görögországban a munkanélküliség főleg a fiatalok körében nagyon magas.

Az Európai Bizottság is megerősítette, hogy a görög növekedés kulcsa a belső fogyasztás növelése, viszont az látható, hogy a járvány idején kaptak havonta 540 eurót, míg ha elkezdenek dolgozni, akkor kaphatnak 850 eurót és sokak úgy vélik, hogy számukra nem éri meg bevállalni azt a munkát, amit a piac nyújtani tud.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!