Nem kerülhetnek hátrányba a keleti vakcinákkal oltottak Európában

Július elsején hivatalosan is bevezették az uniós védettségi igazolványt – az eddigi tapasztalatokról közölt összeállítást a Kossuth Rádió Európai Idő című műsora.

Mindenkinek érdemes tájékozódni, ugyanis hiába van elsejétől uniós védettségi igazolvány, amit akár online is le lehet tölteni, ettől függetlenül minden nemzeti kormány külön szabályozza a beutazást. Görögországban például elfogadnak bármilyen védőoltást, viszont kérnek egy regisztrációt a beutazás előtt.

Olaszországban is hasonló regisztrációs rendszer van, de ott csak az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinákról szóló európai igazolással lehet belépni. Persze arra is van mód, hogy az EMA által eddig nem engedélyezett vakcinával rendelkezők is beléphessenek, nekik egy negatív PCR tesztre van szükségük.

Lényegében országonként eltérőek a szabályok függetlenül attól, hogy uniós engedéllyel rendelkező vagy másfajta vakcinával oltották be a beutazókat.

A magyar kormány által kötött kétoldalú megállapodások segítik a magyarok külföldre utazását, legutóbb Szlovéniával sikerült megállapodásra jutni ebben a kérdésben, így oda is akadálytalanul utazhatnak akár keleti vakcinákkal oltott magyar állampolgárok is.

A gyerekektől ritkán kérnek igazolást, de egy családon belül ha valakit Szputnyikkal vagy Sinopharmmal oltottak, annak legfeljebb PCR tesztre van szüksége. A nemzeti igazolványok bevezetése megelőzte az uniós igazolványt, Magyarország például élen jár az átoltottságba , ezért jóval hamarabb kellett valamilyen igazolást kiállítania, mint az Európai Uniónak.

Az oltottak mindenképpen előnyt élveznek azokkal szemben, akik eddig nem kaptak vakcinát, épp ezért nemcsak az utazások kapcsán fontos, hogy minél többen vegyék fel az oltást, hanem, hogy a korábbi korlátozásokat elkerülhessük a delta variáns terjedése miatt.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!