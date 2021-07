Az Európai Parlament perelné is az Európai Bizottságot, ha az nem bünteti a magyarokat

Megosztás Tweet



Ennek a hétnek az egyik leghangosabb európai politikai vitája volt a magyarországi gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos vita az európai parlamentben.

Baraczka Eszter számos vitát végignézett már Brüsszelben, azonban elmondása szerint a magyar gyermekvédelmi törvény kapcsán a megszokottnál hangosabb volt a vita, és nem a konkrétumokra, a tényekre helyezték a hangsúlyt, hanem inkább az érzelmekre és a hangerőre.

Tájékoztatott továbbá arról, hogy az ügy kapcsán a vita nem csak akkor zajlott amikor napirendre tűzte azt az Európai Parlament, hanem például a legutóbbi EU-s csúcson is, szinte kizárólag a magyar gyermekvédelmi törvényről volt szó, pár napja pedig a most kezdődő szlovén elnökségnek a feladatiról szóló vitában is hangsúlyosan előjött a kérdés.

Az Európai Parlament a vita során követelte, hogy az Európai Uniós források legyenek megvonva Magyarországtól.

Baraczka Eszter elmondta, mivel ez egy „nagy csata”, azt még nem lehet tudni, azonban az jól látszik, hogy az Európai Parlamentnek minden létező eszközt meg kell ragadnia arra, hogy Magyarországtól valamilyen módon megvonja a pénzeket.

Európai Parlament nyomást gyakorol az Európai Bizottságra, hogy alkalmazza a jogállamisági feltételrendszert, mely azt jelenti, ha egy tagállamban sérül a jogállamisági normarendszer, akkor a pénzek átmenetileg megvonhatók attól a tagállamtól. Az Európai Bizottság azért nem alkalmazza ezt a hatályban lévő rendeletet, mert az uniós állam- és kormányfők tavaly decemberben úgy döntöttek, hogy mielőtt nekilátnak a végrehajtásnak – az Európai Bírósághoz fordult két tagállam, Magyarország és Lengyelország–, meg kell várni a bíróság állásfoglalást.

„Az Európai Parlament szerint ez elfogadhatatlan, hiszen az állam- és kormányfők által elfogadott következtetések nem jogszabályok, ők ezt nem is tekintik annak, ezért be akarják perelni az Európai Bizottságot, hogyha nem alkalmazza a törvényt haladéktalanul” – mondta Baraczka Eszter.

Az Európai Parlament továbbá nyomást helyez az Európai Bizottságra, hogy az utasítsa vissza magyar helyreállítási tervet, mert az ő olvasatuk szerint a magyar pénzek lehívásának ellenőrzési rendszere nem felel meg a követelményeknek.

„A Bizottság két tűz között van hiszen, neki úgy kell lavíroznia, hogy megfeleljen az állam- és kormányfők elvarásainak, és a parlament elvarásainak is” – magyarázta Baraczka Eszter.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg:

