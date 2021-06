Az Egyesült Államok továbbra is diktálni akar, ezt a G7-es csúcson is kinyilatkoztatta

Európa országai számarányukat tekintve felülreprezentáltak a világ legfejlettebb országait tömörítő G7 csoportban. A hetek között Németország, Franciaország és Olaszország vezetője is ott ül. Két évvel ezelőttig a britek is ide sorolódtak még. Az Európai Unió vezető tisztségviselői révén helyet kapnak a tárgyalóasztalnál, igaz nem teljes jogú tagként. Az asztalnál ott van még az Egyesült Államok, Kanada és Japán vezetője is. Az informális csoport vezetői múlt hétvégén, az angliai Corwallban tanácskoztak. A Kossuth Rádió Európai idő című műsorának Szabó Dávid külpolitikai elemző adott értékelést.