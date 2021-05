Ezúttal a klímavédelem mögé bújva hoznának migránsokat Európába

Megosztás Tweet



Az Európai Unió állam- és kormányfői rendkívüli csúcstalálkozót tartottak a hét elején a klímacélok eléréséről, a migrációró és a járványkezelésről. A klímacélok elérését tekintve a magyar álláspont lényege, amelyet Orbán Viktor képviselt, hogy az átállás árát nem fizethetik meg az emberek, a terheket a nagy szennyezőkre kell hárítani. Múlt héten a klímaváltozás az Európai Parlamentben is téma volt. Ez részben politikai dimenzióba terelte a kérdést, részben pedig a migrációval kapcsolta össze. Egy baloldali jelentésről is szavaztak, aminek a lényege, hogy a klímaváltozás alapul szolgálhasson a menekültstátusz megadásához – hangzott el a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.

A csúcstalálkozó egyik fő kérdése az Európai Unió igen ambiciózus klímavállalása volt. Eszerint 2030-ra el kell érni a legalább 55 százalékos szén-dioxid-kibocsátás csökkenését, 2050-re pedig már a klímasemlegesség a cél. Ennek megvalósítási módja volt a viták egyik fő témája.

„Abban mindenki egyetértett, hogy el kell jutni a klímasemlegességhez. (…) A tekintetben viszont, hogy ehhez hogy jussunk el, már nagyon megoszlanak az álláspontok” – Baraczka Eszter, az MTVA brüsszeli tudósítója a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában számolt be a csúcstalálkozó történéseiről.

A tagállamok között éles határvonal húzódik, az egyik oldalon a gazdag tagállamok, a másik oldalon a szegényebbek állnak. Az eltérő történelmi és földrajzi adottságok miatt óriási vita van abban, hogy kik és miként fizessék meg a klímasemlegességhez vezető út költségeit.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a szén-dioxid-kibocsátási kereskedelmi rendszert kiterjesztenék a lakóépületekre és a közlekedésre is. Ezt nem támogatja azonban Magyarország, a közép-európai államok, valamint a dél-európai tagállamok egy része sem.

Az ellenzők szerint a terv óriási dráguláshoz vezetne a rezsiben és az üzemanyagárakban.

Magyarország számára az sem elfogadható, hogy egy európai átlagot számoljanak a csökkentésnél, mivel hazánk az elmúlt évtizedekben is már jelentősen lecsökkentette a kibocsátást.

Végül nem született előrelépés a vitás kérdésekben, csupán az eddigi ambiciózus célokat erősítették meg. Kimondták viszont, hogy a célok elérésére kidolgozandó javaslatban figyelembe kell majd venni, hogy az egyes tagállamokban milyen gazdasági és szociális következményekkel járhat a kibocsátáscsökkentés. Az Európai Bizottság már dolgozik a klímacsomagon, amit július közepén tehet közzé.

A klímavédelem mellett más témákkal is foglalkoztak a csúcson. A koronavírus elleni oltások kérdésében most egy fokkal már megkönnyebbültebbek voltak a tagállamok vezetői, mivel az utóbbi időben felgyorsult az oltási kampány a tagállamokban, ugyanakkor a záródokumentumban is szerepel, hogy továbbra is ébernek kell maradni.

Baraczka Eszter beszámolt arról is, hogy a fehérorosz hatóságok által leszállásra kényszerített európai uniós légitársaság gépének az esetében teljes egyetértésben döntöttek a tagállamok vezetői a kemény intézkedések elfogadásáról. Fehéroroszországot elzárták az európai légi forgalomtól, és az ország ellen gazdasági büntetőintézkedésekkel készülnek.

A beszámoló szerint a bevándorlás kérdése szintén előtérbe kerül a következő időszakban, mivel a migrációs nyomás újra növekszik Európában, ezért ismét terítékre kerülhet a migránsok elosztásának terve.

A mostani csúcstalálkozón végül a migrációval nem foglalkoztak, de júniusban már ez a téma is ott lesz az asztalon.

A klímaváltozásra hivatkozva fogadna be migránsokat az európai baloldal

Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője elmondta, hogy komoly vita alakult ki a parlamentben, mert a most többségben lévő baloldal folyamatosan ostromolja a testületet a migrációra vonatkozó ötleteivel. Ezúttal győzött a józan ész, nem szavazták meg az indítványt.

A klímaváltozásra nem lehet reális megoldás, hogy sok millió embert elköltöztetnek máshová.

Helyben kell segíteni, és úgy tűnik ezúttal az Európai Parlament is belátta ezt. A biztonság megteremtése az elsődleges feladat, ennek a másik oldala a baloldali javaslat, amely egyszerűen betelepítené ezeket az embereket Európába. Már az „éghajlati menekült” fogalma is rendkívül zavaros.

Életveszélyesek az efféle javaslatok, hiszen ösztönözheti a migránsokat, hogy elinduljanak Európa felé.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!