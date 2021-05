Zöld kisokos erdélyi gyakornokoktól

Zöld kisokost állított össze a helyi, regionális és országos jó példákat áttekintve Winkler Gyula erdélyi EP képviselő, aki elmondta, az európai parlamenti gyakornoki programot évek óta szervezi, azonban 2020-ban illetve 2021-ben is közbeszólt a koronavírus-járvány, ezáltal idén sem lehetséges az eddig jól beállt gyakornokság Brüsszelben.

„Brüsszeli munkatársaimmal együtt kitaláltuk hogy hogyan tudunk ilyen körülmények között is plusz érteket biztosítani a gyakornokoknak”

– mondta az EP képviselő.

A tematikus gyakornokság ötlete – vagyis az hogy egy egy szakterületre koncentráljanak a gyakornokokkal – mely a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre fókuszált, az egy régebbi elgondolás és ennek az első terméke a Zöld kisokos.

„A Zöld kisokossal pontosan azt akarjuk megmutatni hogy mindenki a saját életében, a saját környezetében is rengeteget tehet hogy biztosítsuk a környezettudatos életnek a célkitűzéseit, hogy nem csak a gyermekeinknek, unokáinknak is és az utánuk következőknek is jusson tiszta víz, friss levegő és élhető környezet”