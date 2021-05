Brüsszel lassúsága miatt a vakcinaigazolványok terén is a nemzeti megoldások működnek

Egyre több uniós tagország vezet be saját védettségi igazolványt, hiszen a szolgáltatások igénybevételét ehhez lehet legjobban kötni. Elkezdődött az uniós jogalkotás is, hogy legyen egy egységes európai védettségi igazolvány is – hangzott el a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.