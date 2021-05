A Nyugat-Balkán stabilitása európai érdek, Brüsszel azonban a vakcinaigazolványokkal sem boldogul

Európának járványvédelmi és gazdasági újraindítási érdeke is a Nyugat-Balkán országainak segítése oltóanyaggal – mondta az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős tagja a térségben tett látogatása után. Egyre több uniós tagország vezet be saját védettségi igazolványt, hiszen a szolgáltatások igénybevételét ehhez lehet legjobban kötni. Elkezdődött az uniós jogalkotás is, hogy legyen egy egységes európai védettségi igazolvány is – ezek voltak a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorának e heti témái.