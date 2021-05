Viták alakultak ki az európai vakcinaigazolvány körül

Az Európai Parlament eheti napirendjén számos téma szerepelt. Megszavazták a Horizont Európa kutatási programot a 2021-2027-es időszakra, 95 milliárd eurókerettel. Szó volt az internetes terroristatartalmak eltávolításának megkönnyítéséről és a vasúton utazók jogairól is. Hosszú késlekedés után, szinte egyhangúlag megszavazták az Európai Unió és az Egyesült Királyság közti kereskedelmi megállapodást, de talán a legnagyobb figyelem az európai oltási igazolvány körüli vitát övezte. Egyesek a keleti védőoltásokat továbbá is diszkriminálnák – számolt be a Kossuth Rádió Európai idő című műsora.