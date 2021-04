Szerbia többet is tehetne uniós csatlakozása felgyorsításáért

Emmanuel Macron francia elnök néhány évvel ezelőtt kimondta, hogy az unió bővítése nem jöhet szóba, amíg nem történik meg magának az Európai Uniónak a reformja. Szerbia kilátásait rontja, hogy az unió belső reformja még el sem kezdődött, és a pandémia csak tovább rontott ezen a helyzeten. Az eredménytelenül eltelt nyolc év után nincs semmilyen garancia arra, hogy a következő nyolc évben Szerbia uniós tagállam legyen – jelentette ki Guszton András újvidéki politikai elemző az Európai időben.

Az uniós vezetők többsége világosan kifejezésre juttatta, hogy Szerbia mindaddig nem számíthat a teljes jogú tagságra, ameddig nem rendezi viszonyát Koszovóval. Ez a két állam kölcsönös elismerését feltételezi. „Szerbia ettől legalább annyira messze van, mint Makó Jeruzsálemtől” – fogalmazott a szakértő.

Világos brüsszeli elvárás az is – folytatta az elemző –, hogy Szerbia egyeztesse külpolitikáját az unió külpolitikájával. Szerbia külpolitikája azonban legfeljebb csak köszönőviszonyban van az unió külpolitikájával, főként ami az Oroszországgal és Kínával fennálló viszonyt illeti.

Guszton András szerint a jogállamiság kérdése a harmadik terület, amelyen Szerbia hatalmas lemaradásban van.

A Koszovóval fennálló viszony rendezése a legfontosabb feladat

Aleksandar Vučić szerb elnök azzal a nem titkolt nyugati elvárással került hatalomra, hogy képes lesz pontot tenni a koszovói probléma végére. Vučić az első néhány évben még talán sejtetni engedte ennek lehetőségét, az utóbbi három évben viszont többször nyíltan kimondta, hogy nem ő lesz az, aki el fogja ismerni Koszovó (függetlenségét). Már pedig ha ez így marad, Szerbia nem lehet az unió teljes jogú tagállama – szögezte le Guszton András.

