Bevonná az embereket a döntéshozatalba az Európai Unió

Az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság vezetői még március 10-én aláírták az Európa jövőjéről szóló konferenciáról a közös nyilatkozatot. Ezzel hivatalosan is útjára indították az európaiak bevonásáról szóló vitasorozatot, legalábbis ez a deklarált cél – hangzott el a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

Halkó Petra, a Századvég vezető elemzője elmondta: Két oldalról érdemes megközelíteni a kezdeményezést. Egyrészt az európai polgárok részéről régen fennáll egy ilyen jogos elvárás, hogy közvetlenül beleszólhassanak az Európai Uniót érintő kérdések eldöntésébe, egy ilyen járványhelyzetben pedig kiemelten fontos lett az európaiak számára, hogy elmélkedhessenek az Unió jövőjével kapcsolatban.

Az uniós polgárok 92 százaléka vélekedik úgy, hogy az emberek számára nagyobb beleszólást kell biztosítani az uniós ügyekbe.

Másfelől érdemes megvizsgálni a múlt eseményeit is, hiszen például a Minority Safe Pack kezdeményezés mögött is óriási támogatás állt az uniós polgárok részéről, a Bizottság pedig egyszerűen lesöpörte ezt az asztalról. A múltban inkább csak negatív példákat láthatunk arra vonatkozóan, hogy az uniós döntéshozatal mennyire támaszkodott az emberek véleményére.

Az unió három fő intézményének vezetői határozták meg a nyolc fő kategóriát, melyekben az emberek véleményt mondhatnak. Ezek olyan kérdések, melyek az unió jövőjében kulcsfontosságúak, a konferencia történései azonban nem vonnak maguk után jogi kötelezettségeket.

A bevándorlás kérdése továbbra is fontos ügy az európai emberek számára és a konferencia keretein belül is minden bizonnyal fel fog bukkanni, ha nem is közvetlenül.

Az emberek arról is elmondhatják a véleményüket, hogy mit gondolnak egy föderális, Egyesült Európáról, vagy inkább a nemzetállami Európa koncepcióját érzik magukhoz közelebbinek. A Századvég Európa Project kutatásának eredményei azt mutatták, hogy válsághelyzetben az emberek a nemzetállami kormányokban bíznak inkább, míg az uniós intézményekbe vetett bizalom kisebb.

