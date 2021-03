A járvány mellett a migráció még mindig komoly kihívás az EU-nak

Az Európai Unió a legfontosabb feladatának tekinti, hogy gyorsítsa a koronavírus elleni vakcinák gyártását Európában és javítsa az oltóanyagok tagországok közötti elosztását. A következő hetekben döntés születhet arról is, hogy milyen feltételek mellett vezessék be a koronavírus elleni oltást bizonyító uniós igazolványt. Ebben állapodtak meg a tagállamok vezetői csütörtöki csúcstalálkozójukon, amit online bonyolítottak le. Az uniónak a stabilitásra, mindenekelőtt a migráció kiváltó okaira összpontosítva kell támogatnia a dél-mediterrán térség országait, így Algériát, Marokkót, vagy Líbiát is – hangzott el a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.