Eljárás indulhat Magyarország ellen, amiért megvédjük az emberéleteket

„Érdekes az időzítés, hiszen Európa-szerte romlik a járványhelyzet. Valószínűleg arra kell számítani, hogy az unió tagállamai fokozni fogják a határellenőrzéseket a belső határaikon” – fogalmazott Tóth Norbert nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.

Valószínűleg ez a döntés hetekkel ezelőtt születhetett, még a korábbi járványügyi adatok alapján, amelyek azóta megváltoztak – ismertette. Az unió szívének a belső piacát nevezte, amelynek romlik a hatékonysága a belső határokon fenntartott ellenőrzések miatt.

Németország erre úgy reagált, hogy jobb megóvni az emberéleteket és elszenvedni a gazdasági károkat, Tíz napot adott az unió a hat tagállamnak arra, hogy röviden válaszoljanak erre a levélre.

A new report from @ETC_Corporate has revealed that 54% of respondents plan to travel within the next six months.@schengen_info features the findings.#COVID19 #InternationalTravelhttps://t.co/Q8FVLwoaYq

— 6CATS International (@6catsint) February 24, 2021