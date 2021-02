Meddő vita zajlott Brüsszelben a vakcinabeszerzésről

„December óta 26 millió adag koronavírus elleni oltóanyag jutott el a tagállamokba, és több mint 17 millió ember már meg is kapta a vakcinát”, vázolta a jelenlegi helyzetet az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnökének azért kellett megjelennie a plénum előtt, hogy számot adjon a vakcinabeszerzés körüli problémákról – foglalta össze a héten történteket Baraczka Eszter, a közmédia brüsszeli tudósítója .

A végül négy és fél órán keresztül húzódó vitát hatalmas várakozás előzte meg, de sok új fejleményt nem hozott.

A vitában a zöld frakció képviselője a vakcinagyártás növelését, a bizalom helyreállítása és a demokratikus ellenőrzés érdekében a teljes átláthatóságot követelte.

További források – konkrétan 10 milliárd euró – felszabadítását javasolta az Európai Néppárt is a mutáns és rendkívül fertőző vírustörzsek elleni harcra. A legnagyobb frakció kitartott a sokat bírált exportkorlátozás mellett is, sőt egyenesen exporttilalomban gondolkodik az EU-ban gyártott oltóanyagok kapcsán.

Az EP szocialista frakciója az ágazati szereplők összefogását sürgette, a liberálisok saját uniós vakcinakutatási és gyártási kapacitást szorgalmaztak a stratégiai önállóság érdekében.

Kevésbé reális elképzelés volt a néppárti padsorokból, hogy a megállapodásokat nem teljesítő gyógyszergyáraktól vegyék vissza a kutatásra és kapacitásbővítésre előzetesen odaítélt pénzeket, és a szélsőbal elképzelése, hogy a járvány idejére függesszék fel a vakcinákhoz kapcsolódó szabadalmi jogot, hogy mindenütt szabadon gyártható legyen az oltóanyag.

„Az az érzésem elnök asszony, hogy a nagy gyógyszergyárak irányítanak Ön helyett. Ott vannak az átláthatatlan szerződések, semmilyen információt nem kaptunk, holott a parlament ezt követelte. Három szerződést nézhettünk meg, ezt kaptuk. A legfontosabb információkat, az árakat, a határidőket, sőt a felelősségi záradékot is kisatírozták.” – közölte a szélsőbal frakció francia társelnöke.

A szélsőbal parlamenti vizsgálóbizottságot akar a bizottság felelősségének kiderítésére, a néppárt jelentést a helyzet kivizsgálására. A liberálisok szerint ugyanakkor ennek még nincs itt az ideje.

A maratoni hosszúságú vitában a képviselők túlnyomó része állást foglalt a közös vakcinabeszerzés mellett, és abban is egyetértés volt, hogy a kivitelezéssel gondok vannak. A hibákat a bizottság elnöke is elismerte.

– közölte Ursula von der Leyen

„Túlságosan bizakodók voltunk a tömeggyártás kérdésében, és talán abban is a kelleténél biztosabbak voltunk, hogy a megrendelt mennyiség időben megérkezik” – tette hozzá.

In Europe, vaccination is gathering pace.

We work as hard as we can to reach our goal: 70% of adult Europeans vaccinated by the end of the summer.

At the same time, we start drawing lessons and preparing for the future.https://t.co/biPGSmtPI8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 10, 2021