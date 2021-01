Megosztás Tweet



Az Európai Uniós, és most már az unión túli közvélemény alakulásáról fest világos képet az Európa Projekt, korábbi nevén Projekt 28.

A Századvég 2020-ban is meghatározó európai témakörökben kérte ki a 27 uniós, és további 3 unión kívüli országok véleményét, köztük a britekét is. A reprezentatív felmérés kitért az Európai Uniós tagság támogatottságára a tagországokban, a bevándorláshoz való viszonyra, arra, hogy a munkaerőt belső erőforrásokból vagy bevándorlásból kell-e pótolni, valamint a családok támogatása is téma volt.

„A kutatásunk Nagy-Britannia miatt változtatta meg a nevét. Ha ebből indulunk ki először, akkor azt látjuk, hogy összességében Nagy-Britannia távozása óta ez a helyzet nem romlott tovább, tehát nem nőtt azoknak a tagállamoknak az aránya akik olyan mértékű elégedetlenséget mutatnának az unióval kapcsolatban, hogy esetleg távozni szeretnének” – mondta Fűrész Gábor, a Századvég Gazdaságkutató vezérigazgatója a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

A legkritikusabbak Nagy-Britannia után a csehek, de náluk sem jutott el a közvélemény abba az állapotba, hogy fölvessék kilépésüket az Európai Unióból.

A Századvég kutatásának adatai azt mutatják, hogy az unióval szembeni bizalmatlanságnak, statisztikai értelemben a legmeghatározóbb tényezője a migráció, a migráció kezelésével való elégedetlenség.

„Nem lehet tapasztalni azt, hogy az unió hosszú távú túlélése szempontjából további negatív fejlemények lennének. Ez nem jelenti azt, hogy elégedettek lennének az uniós állampolgárok magának az uniós szervezetnek a működésével” – hangsúlyozta Fűrész Gábor.

A kutatás eredményéből jól látszik, hogy az európai közvélemény sokkal közelebb áll Magyarországhoz és a nemzeti szuverenista állásponthoz, mint az Európai Egyesült Államokhoz.

„A nemzeti identitást senki nem akarja föladni. Nincs olyan európai ország, akiknek az állampolgárai azt mondanák, hogy az európai identitás számukra fontosabb, mint a saját nemzetükhöz való tartozást” – mondta Fűrész Gábor.

„Ha konkrétan arról kérdezzük az embereket, hogy az Európai Uniónak tovább kellene-e növelni a befolyását az egyes országok fölött, akkor abban is egyértelmű többség van, hogy a nemzetállamoknak világosan meg kell húzni a határt, hogy meddig terjedhet a migráció, és meddig nem” – tette hozzá a vezérigazgató.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!

A címlapfotó illusztráció.