A vétóval és a síelőkkel sem boldogul Brüsszel

Nem megerősítené, hanem gyengítené a jogállamiságot az Európai Unióban az új, többéves költségvetéshez kötődő feltételrendszer. A tervezett mechanizmust politikai eszközként használhatnák fel – szögezte le közös nyilatkozatában a magyar és a lengyel kormányfő. Ám nemcsak a vétó feszíti sz Uniót, hanem más kérdések is. Egységes uniós szabályozást sürget az olasz kormányfő arról, hogy az ünnepek alatt a járványveszély miatt maradjanak zárva az európai sípályák. Ezek voltak a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorának főbb témái.

Baraczka Eszter a közmédia brüsszeli tudósítója elmondta: Nagy riadalmat okozott a magyar és a lengyel nyilatkozat, mert kiderült, hogy nem blöffről van szó. Ez a duó nagyon határozottan kiáll álláspontjuk mellett. A hét hozadéka az, hogy megmerevedtek a frontvonalak.

A jogállamisági eljárás ellen semmilyen jogorvoslati lehetőség nem létezik, pusztán a Tanács elnökéhez lehet fordulni, de ott politikai és nem jogi döntések születnek.

Az más kérdés lenne, ha felkínálnának egy lehetőséget az Európai Bírósághoz fordulni, de ezt Lengyelország már elutasította. Számos lehetőség áll rendelkezésre, de csak akkor valósulhat meg bármelyik, ha Magyarország és Lengyelország enged álláspontjából.

Amennyiben a frontokon nem történik elmozdulás, akkor jövőre az eddigi költségvetés szerint osztanák szét az uniós pénzeket, tehát az Unió nem bénulna meg, de a tagállamok számára ez nem lenne előnyös. A mentőcsomagot kormányközi megállapodások keretei között is fel lehet venni, de ennek több hátránya is lenne, egyrészt növelné az tagok államadósságát, ami a mediterrán országokban már így is az egekben van, másrészt rossz üzenet lenne a befektetők és a piac felé is.

A jogállamisági feltételrendszert az EP és a tagállamok többségének szavazatával elfogadhatják és hatályba is léphet, de ez azt jelentené, hogy a valódi, lényegi kérdés, azaz a költségvetés megoldatlan maradna.

Fokozódó feszültség várható és ez nagyon megmérgezi a hangulatot és nem lehet tudni mi következik majd.

Megosztottak az érintett tagállamok abban a kérdésben, hogy kinyissanak-e a sípályák az ünnepekre vagy sem.

Az európai sícentrumok többsége Olaszországban, Ausztriában, Szlovéniában, Franciaországban és Németországban jelenleg zárva van.

Giuseppe Conte miniszterelnök azt javasolta, hogy a tagállamok közös intézkedéseket alkalmazzanak a karácsony előtti hetekben és az ünnepek alatt, többek között ami a téli turizmust illeti – mondta el Sárközi Júlia, a közmédia tudósítója Rómából. Olaszország nem akarja megnyitni a sípályákat, mert a járványgörbe újbóli megugrásától tart.

Az ország jelentős bevételektől esik el, ha a svájci és a francia Alpokban annak ellenére is megnyitják a pályákat, hogy azok az olasz oldalon zárva maradnak.

Conte európai szolidaritást kért a síturizmus területén is: vagy mindannyian zárunk vagy mindannyian nyitunk-elv szerint. Brüsszel szerint a síelés nem tartozik a közös ügyek közé legfeljebb kétoldali egyezségeket lehet kötni.

A római kormány komoly korlátozásokat vezetett be, melyek segítettek kissé laposítani a járványgörbén, így talán sikerül az ünnepek előtt enyhíteni. A kormányfő figyelmeztette az olaszokat, hogy nem akarja újra azt látni, mint nyáron, hogy ellepik a diszkókat és a tengerpartokat a távolságtartás teljes figyelmen kívül hagyásával.

A déli ország egyébként sincs könnyű gazdasági helyzetben. Olaszország még nem állította össze a gazdasági ütemtervet, hogy mire használná az uniótól kapott támogatásokat a járvány utáni újrainduláshoz. Karácsony közeledtével és a koronavírus-járvány második hullámának közepén Olaszország szembesült a szegénységgel:

egyes becslések szerint mintegy ötszázezerrel többen állnak sorba a szegénykonyhákon, várnak az élelmiszercsomagokra, támogatásokra a gazdagnak számító Milánóban éppúgy, mint Nápoly városában.

