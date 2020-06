Procaccini: A „jogállamiság” kérdése eszköz a nem baloldali kormányok ellen

Megosztás Tweet



A jogállamiság olyan kérdés, ami eszközül szolgál a harchoz azok ellen a kormányok ellen, amelyek nem a baloldalon állnak – mondta Nicola Procaccini európai parlamenti képviselő. Hozzátette, a kormányváltás előtt Olaszországot is támadták a jogállamiság vádjával.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Európai Parlament/Dominique Hommel)

Az Európában irányuló migráció túlnyomó része jelenleg a Földközi-tengeren keresztül zajlik. Ez pedig elsősorban Olaszországban csapódik le, ahol a járvány igazi társadalmi tragédiát okozott. A migráció kérdésén túl a jogállamiságról is beszélt Nicola Procaccini a Kossuth Rádióban. Az európai parlamenti képviselő tagja a kérdéssel foglalkozó Európai Bizottságnak.

„A gond ott van, hogy

a jogállamiság olyan kérdés, ami eszközül szolgál a harchoz azok ellen a kormányok ellen, amelyek nem a baloldalon állnak”

– mondta a képviselő a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában. Hozzátette, ő az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport koordinátora a LIBE bizottságban, ahol a jogállamisági viták is zajlanak.

„A viták kellős közepén vagyok és amikor valaki előhúzza ezt a meghatározást, mindig azzal a céllal teszi, hogy Magyarország vagy éppen Lengyelország ellen szólaljon meg. Ugyan ez volt a helyzet Olaszországgal kapcsolatban is egészen a kormányváltásig”

– mondta.

Hozzátette, Olaszországban hónapokkal ezelőtt kormányváltás volt, ugyanaz a miniszterelnök maradt viszont a baloldali kormány élén. Korábban inkább jobboldali volt a kormány – egészítette ki.

„Már senki nem beszél a jogállamiság megsértéséről Olaszországgal kapcsolatban. Azelőtt viszont Magyarországgal és Lengyelországgal együtt szerepelt a bírálatok kereszttüzében.

Itt egy ideológiailag meghatározott csata zajlik a jogállamiság körül, viszont nem annak valós tartalmáról” – fogalmazott.

Elmondta, a jogállamiság, a demokrácia alapelve a hatalmi ágak szétválasztásáról szól. A demokrácia pedig arról, hogy az emberek azt választják, akit a nemeztük érdekében alkalmasnak tartanak a vezetésre.

Nicola Procaccini arról is beszélt, hogy a migrációs kihívás hosszú távú probléma Olaszországnak és Európának is. Hozzátette, az az új nemzetközi ideológia, amelyet a teljes határok nélküliség jellemez, régóta a legrosszabb dolgok között van, amellyel nap mint nap találkozunk. Ez egyben azt is jelenti, hogy a valóságban nincs szolidaritás, hiszen egyrészt a migráció támogatásával a migránsokat az emberkereskedők karjaiba adják, másfelől pedig a rendet és a biztonságot is veszélyeztetik Olaszországban.

A címlapfotó illusztráció.