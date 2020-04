Ursula von der Leyen szolidaritását fejezte ki Olaszországnak

Megosztás Tweet



Az Európai Parlament plenáris ülést tartott, ahol elsősorban a koronavírus-járvány elleni intézkedések voltak napirendben. Az ülésen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bocsánatot kért Olaszországtól azért, mert az Európai Unió nem nyújtott elég segítséget a járvány terjedésének kezdetén. A Kossuth Rádió Európai idő című műsorának összefoglalója.

Ursula von der Leyen (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

A héten az Európai Parlament plenáris ülést tartott, ahol elsősorban a koronavírus-járvány elleni intézkedések voltak napirendben. Ezzel összefüggésben a magyar ügyről is tárgyaltak. Az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke, Charles Michel a hét közepén javaslatokat terjesztett elő a járvánnyal összefüggésben, a korlátozások feloldásának összehangolásáról.

Az ülés kiemelt témája a koronavírus-járvány volt. Emellett szavaztak a képviselők olyan indítványokról, amelyek a jogalkotás részei és elsősorban a gazdaság újraélesztését szolgálják – tájékoztatott a közmédia tudósítója a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.

Ezenkívül az Európai Parlament képviselői megszavaztak egy saját kezdeményezésű határozatot is, amely egy nagy átfogó csomag, és a parlament álláspontját tükrözi azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne kezelni a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság különböző aspektusait.

Ursula von der Leyen bocsánatot kért Olaszországtól

Olaszországban egyre több szó esik a gazdaság megmentéséről, és ez konfliktushoz vezetett a kormányzó baloldali pártkoalíción belül is.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bocsánatot kért Olaszországtól azért, mert az Európai Unió nem nyújtott elég segítséget a járvány terjedésének kezdetén, amikor február második felében az észak-olaszországi Lombardiáról kiderült, hogy az európai fertőzések egyik fő gócpontja – mondta a tudósító. Hozzátette, az Európai Bizottság elnöke most az Európai Parlament plenáris ülésén tolmácsolta bocsánatkérését, amelyet korábban már az olasz sajtóban megjelentetett nyílt levelében is hangoztatott.

Ursula von der Leyen szolidaritását és támogatását hangsúlyozta az olaszoknak, akik a koronavírus-járvány első heteiben valóban úgy érezték egyedül maradtak, mivel az Európai Unió még a kért szájmaszkokat sem küldte el időben. Olaszország attól tart, hogy a jövőben is egyedül marad a járvány gazdasági terheivel szemben.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!