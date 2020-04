Bocsánatot kért Brüsszel Olaszországtól

Megosztás Tweet



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bocsánatot kért Olaszországtól azért, mert az Európai Unió nem nyújtott elég segítséget a járvány terjedésének kezdetén, amikor február második felében az észak-olaszországi Lombardiáról kiderült, hogy az európai fertőzések egyik első gócpontja – mondta Sárközy Júlia a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.

Olaszország a járványgörbe lefelé tartó ágában jár, csökken a megbetegedések száma. A péntek esti adatok alapján a bizonyított fertőzöttek száma 168 ezer, de a fertőzöttek negyedét már gyógyultnak nyilvánították. A halálos áldozatok száma 22 ezer az országban.

Olaszországban egyre több szó esik a gazdaság megmentéséről, és ez konfliktushoz vezetett a kormányzó baloldali pártkoalíción belül is.

Sátrközy beszámolt: az Európai Bizottság elnöke, most az Európai Parlament plenáris ülésén tolmácsolta bocsánatkérését, amelyet korábban már az olasz sajtóban megjelentetett nyílt levelében is hangoztatott.

Azt is elmondta, Ursula von der Leyen szolidaritását és támogatását hangsúlyozta az olaszoknak, akik a koronavírus-járvány első heteiben valóban úgy érezték egyedül maradtak, mivel az Európai Unió még a kért szájmaszkokat sem küldte el időben. Hozzátette, most Olaszország attól tart, hogy a jövőben is egyedül fog maradni a járvány gazdasági terheivel szemben.

Itt volt az ideje a bocsánatkérésnek – kommentálta a helyzetet Luigi Di Manio olasz külügyminiszter. A bocsánatkérés nem elegendő, Olaszországnak nem elég, hogy mosolyogjanak rá és hátba veregessék – közölte az ellenzéki jobboldalt vezető Matteo Salvini.

