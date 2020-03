Az Európai Unió lezárta határait

A héten a koronavírus-járvány terjedése miatt az Európai Unió országai úgy döntöttek harminc napra lezárják az unió határait. Emellett a járvány lassítása érdekében az elsődleges feladat az egészségügyi intézkedések, az életek védelme, másodlagos feladat pedig a gazdaság védelme. A Kossuth Rádió Európai idő című műsorának összefoglalója.

Az elmúlt öt évben a tömeges migrációs hullámnak köszönhetően Európában a határok védelmének kérdése többször is felmerült. Az elmúlt napokban ismét napirendre került, most azonban a koronavírus-járvány terjedése miatt. A héten döntöttek úgy az Európai Unió országai, hogy harminc napra lezárják az unió határait.

Tóth Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában elmondta, „ez a döntés elsősorban politikai lépés volt”. Hozzátette, hétfőn az Európai Bizottság közleményében javasolta az Európai Tanács tagjainak, az állam-, illetve kormányfőknek, hogy a külső határokat harminc napra zárják le. Kedden a tanács elfogadta a javaslatot.

Az egészség védelmében hozott intézkedéseknek negatív hatása van a gazdaságra

A járvány elleni fellépés két fronton kell hogy történjen, az elsődleges az egészségügyi intézkedések, az életek védelme, és az egészségügyi ellátórendszer működőképességének fenntartása. Tóth szerint jelenleg ennek rendelődik alá mindben lépés, ugyanakkor már most is tapasztaljuk a gazdasági válságot, amit a kulcsfontosságú ágazatok leállása okoz. Ennek kezelését pedig már most el kell kezdeni. Az első lépéseket már több tagállam megtette, Magyarország is, többek között a hiteltörlesztések felfüggesztésével, a járulékkönnyítésekkel.

Szakáli István Loránd, a Századvég gazdaságkutató üzletág vezetője a műsorban elmondta, „egy olyan problémával, olyan válságokozó tényezővel állunk szemben, amelyről keveset tudunk”. A jelenlegi helyzet összehasonlítása a 2008-2009-es gazdasági válsággal vagy az 1929-1933-as nagy gazdasági világválsággal nem helyénvaló – közölte –, hiszen azok a válságok a piacgazdaság normál működésének következtében álltak elő.

Elmondta, jelenleg azok az intézkedések érintik negatívan a gazdaság működését, amelyeket az emberek egészségének védelmében vezettek be.

