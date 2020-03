A járvány elleni fellépés két fronton kell hogy történjen, az elsődleges az egészségügyi intézkedések, az életek védelme, másodlagos feladat pedig a gazdaság védelme.

A járvány elleni fellépés két fronton kell hogy történjen, az elsődleges az egészségügyi intézkedések, az élet védelme és egyben az egészségügyi ellátórendszer működőképességének fenntartása. Jelenleg ennek rendelődik alá mindben lépés, ugyanakkor már most is tapasztaljuk a gazdasági válságot, amit a kulcsfontosságú ágazatok leállása okoz. Ennek kezelését pedig már most el kell kezdeni. Az elő lépéseket már több tagállam meg is tette, Magyarország is, többek között a hiteltörlesztések felfüggesztésével, járulékkönnyítésekkel.

Szakál István Lóránd a Századvég gazdaságkutató üzletág vezetője a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában elmondta, egy olyan problémával, olyan válságokozó tényezővel állunk szemben, amiről keveset tudunk. Hozzátette, a jelenlegi helyzet összehasonlítása a 2008-2009-es gazdasági válsággal vagy az 1929-1933-as nagy gazdasági világválsággal nem helyénvaló, hiszen azok a válságok a piacgazdaság normál működésének következtében álltak elő.

Elmondta, jelenleg azok az intézkedések érintik negatívan a gazdaság működését, amelyeket az emberek egészségének védelmében vezettek be.

Szakál István Lóránd elmondta, a mosatni helyzetben egyszerre két típusú sokk érte a gazdaságot, a keresleti sokk, hiszen a turisztikai és vendéglátási szolgáltatások után megszűnt a kereslet. Hozzátette, kínálati sokk is érte a gazdaságot, a határok lezárása következtében nem lehet szállítani, a termékek nem jutnak el a végfelhasználókig.

