A leglátványosabb egészségügyi intézkedéseket az Európai Parlament hozta meg

Az egészség a legfontosabb – minden európai uniós intézmény meghozta a maga intézkedéseit, amivel a járvány megfékezését célozza meg. Eközben a koronavírus terjedése óta egyre fontosabb helyre kerül az egzisztenciális biztonság, vagyis az európai országok gazdaságának kilátásai. Az Európai Központi Bank mellett a héten már bejelentette gazdaságélénkítő terveit az Európai Bizottság is. Magas István közgazdász szerint nem várható olyan szintű összeomlás, gazdasági válság mint 2008-ban, köszönhetően annak, hogy a bankrendszer Európa-szerte meglehetősen stabil.

Az Európai Parlament (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

A koronavírussal kapcsolatos percről percre változó körülmények gyakorlatilag minden egyéb eseményt felülírtak az elmúlt napokban. Az egészség a legfontosabb – ezt most a mottó Európában is. Az Európai Unió különböző országai egyenként is léptek, de az állam- és kormányfők szintén egyeztettek, valamint a szakminiszterek is állandó kapcsolatban vannak – hangzott el a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.

Minden európai uniós intézmény meghozta a maga intézkedéseit, amivel a járvány megfékezését célozza meg. A leglátványosabb intézkedések talán az Európai Parlamentben történtek. Az Európai Parlament a legnyitottabb intézmény, ahol maga az elnök is önkéntes karanténba vonult, miután Olaszországban járt.

Hétfőtől nem tartanak ülést az Európai Parlamentben. Több olasz képviselő Olaszországban ragadt. Nem lesznek szavazások sem, mivel sokan nem tudnak részt venni az eseményen. A következő plenáris ülést a legutóbbihoz hasonlóan nem Strasbourgban, hanem Brüsszelben fogják megtartani.

Az Európai Tanács, amelynek munkatársai között volt már koronavírus-megbetegedés, elrendelte, hogy csak miniszteri szintű tanácsüléseket tarthatnak meg. Minden egyéb tanácskozást, értekezletet, egyeztetést elhalasztanak, vagy pedig a technika segítségével videókonferencián tartják meg.

Az egészségpolitika, az egészségügy a tagállamok saját döntése, a tagállami hatáskörébe tartozik. Ezért is vannak eltérő megoldások a járvány megfékezése szempontjából.

Nem várható olyan szintű összeomlás, gazdasági válság, mint 2008-ban

Az első a fizikai biztonság és az egészség, ezt követi az egzisztenciális biztonság, vagyis az európai országok gazdaságának kilátásai. A koronavírus bizonyosan súlyos következményekkel fog járni. Az unió nyugati részén épp, hogy megszabadultak a recesszió rémétől, Közép-Európát egy dinamikus növekedési időszakban érte a sokk. A legrosszabb helyzetben Olaszország van, hiszen nemcsak a koronavírus szempontjából a legfertőzöttebb ország, de gazdasága is sok nehézséggel küzd.

Az Európai Központi Bank mellett a héten már bejelentette gazdaságélénkítő terveit az Európai Bizottság is.

Magas István közgazdász, a Corvinus Egyetem tanára, a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában elmondta, a gazdasági szereplők olyan eseménnyel találkoztak, amelyre nem voltak felkészülve, a kellő válaszreakciók nem voltak kidolgozva. Hozzátette, ebben a helyzetben különös jelentőségű az, hogy milyen üzeneteket kapnak az állampolgárok, a gazdasági szereplők a döntéshozóktól.

Magas István szerint a jó hír az, hogy nem várható olyan szintű összeomlás, gazdasági válság, mint 2008-ban. Ez több tényezőnek is köszönhető, azonban a legfontosabb tényező az, hogy a bankrendszer Európa-szerte meglehetősen stabil, így majd lesz lehetőség pénzbeli segítséget nyújtani a rászorulóknak.