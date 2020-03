Erős nyilatkozatok előzték meg a brit–uniós tárgyalásokat

Erős nyilatkozatokkal előlegezte meg az Európai Bizottság és a brit kormány a jövő héten kezdődő, az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti, jövőbeli kapcsolatokról szóló tárgyalássorozatokat. Az Európai Bizottság a héten tette közzé országjelentéseit, köztük a Magyarországról szólót is. A jelentésben megállapították, hogy egyedülálló mértékben nőtt a magyar gazdaság az elmúlt években. A Kossuth Rádió Európai idő című műsorának összefoglalója.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Patrick Seeger)

Erős nyilatkozatokkal előlegezte meg az Európai Bizottság és a brit kormány a jövő héten kezdődő az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatokról szóló tárgyalássorozatokat.

Michel Barnier, az Európai Unió főtárgyalója szerint az unió ragaszkodni fog az elképzeléseihez, nem fog mindenáron, a lehető leghamarabb megállapodásra törekedni az Egyesült Királysággal. A brit kormány részéről pedig arról beszéltek, hogy az év végi határidőt nem szeretnék kitolni, úgy gondolják korlátozott, de elégséges idő van egy olyan kapcsolatrendszer kialakítására, amely a szabad kereskedelem elvei alapján működik. A brit politikusok arról is beszéltek, ha júniusig nem látszanak egyértelműen a megállapodás körvonalai, a kormány elgondolkodik azon, folytassa-e a tárgyalásokat.

Szabó Barnabás, a Külügyi és Külgazdasági Intézete elemzője a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában elmondta, kétféle megközelítést lát reálisnak. Van egy optimistább, ami szerint az elhangzottak kemény nyilatkozatok mindkét oldalról, de a közös érdekek végül csak megegyezésre juttatják a feleket. Hozzátette, mindkét félnek fontos gazdasági és politikai érdeke fűződik ahhoz, hogy a tárgyalássorozat sikeres legyen.

EU-országjelentés: hazánké az egyik legmagasabb GDP-növekedés

Az Európai Bizottság a héten tette közzé az európai szemeszter keretében készült országjelentéseit, köztük a Magyarországról írtat is. A jelentésben megállapították, egyedülálló mértékben nőtt a magyar gazdaság az elmúlt években. A jelentésből az is kiderül, hogy Magyarországon olyan mértékben bővült a gazdaság, hogy mára hazánk az unió egyik legmagasabb GDP-növekedési rátájával rendelkező ország. A szakértők kitértek arra is, hogy a bérek, a munkaerő-kereslet továbbra is gyors ütemben fejlődik, illetve a beruházások is rekordszintre emelkedtek.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. makrogazdasági üzletágának vezetője elmondta, az országjelentés egy átfogó elemzés, a szakértők kitérnek benne a gazdaságra és egyéb reformprioritásokra is, mint például a környezeti fenntarthatóságra és a kutatásfejlesztésre.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgató meg. A teljes beszélgetés itt hallgató meg.

A címlapfotó illusztráció.