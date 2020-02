EU-országjelentés: hazánké az egyik legmagasabb GDP-növekedés

Az Európai Bizottság a héten tette közzé az európai szemeszter keretében készült országjelentéseit, köztük a Magyarországról szólót is. A jelentésben megállapították, hogy egyedülálló mértékben nőtt a magyar gazdaság az elmúlt években. Regős Gábor, a Századvég gazdaságkutató üzletág vezetője elmondta, az elmúlt két évben a gazdasági növekedést egyre inkább a minőségi javulás, a hozzáadott érték tudta segíteni.

A kép illusztráció (Fotó:MTI/Vajda János)

Az Európai Bizottság a héten tette közzé az európai szemeszter keretében készült országjelentéseit, köztük a Magyarországról írtat is. A jelentésben megállapították, egyedülálló mértékben nőtt a magyar gazdaság az elmúlt években. A jelentésből az is kiderül, hogy Magyarországon olyan mértékben bővült a gazdaság, hogy mára az unió egyik legmagasabb GDP növekedési rátájával rendelkező ország. A szakértők kitértek arra is, hogy a bérek, a munkaerőkereslet továbbra is gyors ütemben fejlődik, illetve a beruházások is rekordszintre emelkedtek.

Regős Gábor, a Századvég gazdaságkutató üzletág vezetője a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában elmondta, az országjelentés egy átfogó elemzés, a szakértők kitérnek benne a gazdaságra és egyéb reform prioritásokra is, mint például a környezeti fenntarthatóságra, a kutatásfejlesztésre.

Regős Gábor szerint, az idei jelentésben vannak pozitívumok és negatívumok is egyaránt. Hozzátette, a negatívumokat nem tragédiaként kell értelmezni, azok csak felhívják a figyelmet, mely területeken kell még fejlődnie az ország gazdaságának.

Regős felhívta a figyelmet arra, hogy a foglalkoztatottságnak van egy felső határa, és úgy tűnik, Magyarország kezdi elérni ezt a határt. Hozzátette, az elmúlt két évben a gazdasági növekedést egyre inkább a minőségi javulás, a hozzáadott érték tudta segíteni.