Ismét terítékre kerül a magyar és lengyel jogállamisági vita

A szerdán megrendezett Európai Parlamenti vita a magyar és lengyel jogállamiságról nem része a hetes cikk szerinti eljárásnak, mivel az Európai Parlamentnek nincs jogköre részt venni az eljárás lefolytatásában.

Ismét a magyar jogállamiság helyzetéről vitáztak az Európai Parlamentben. A leggyakrabban előkerült témák az eddig is ismert kérdések voltak: az igazságszolgáltatás függetlensége, a médiaszabadság, az akadémiai szabadság és a civil szervezetek, de felbukkantak új elemek is. Ilyen új elem volt például a kutatóintézeteket érintő jogszabály, a színházakat érintő tervezett jogszabály, illetve hogy kap-e a magyar főváros uniós forrásokat, valamint a gyöngyöspatai romáknak megítélt kártérítés.

Baraczka Eszter, az MTVA brüsszeli tudósítója a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában elmondta, a parlamenti vitának több oka is volt, egyrészt az európai parlamenti képviselők így próbáltak jogot szerezni arra, hogy részt vehessenek a hetes cikk szerinti eljárás menedzselésében. Másrészt úgy gondolják, hogy a Tanács nem megfelelően folytatja le az eljárást. Egy harmadik ok pedig egy tavaly decemberi eseményre vezethető vissza. Akkor az Európai Parlament vitát rendezett a máltai jogállamiságról, a vitába az Európai Szocialisták Pártja csak úgy egyezett bele, ha újra terítékre kerül a magyar és a lengyel ügy is.

Az MTVA brüsszeli tudósítója elmondta, a szerdai vita nem része a hetes cikkely szerinti eljárásnak.

Hozzátette, Magyarország ellen az Európai Parlament indította el a vizsgálati eljárást, míg Lengyelországgal szemben az Európai Bizottság rendelte el a vizsgálatot. Véleménye szerint azért fontos ez a különbségtétel, mert míg az Európai Bizottság részt vehet az eljárás menetében, addig az európai parlamenti képviselők nem. Baraczka Eszter elmondta, a képviselők már többször próbálkoztak ennek a megváltoztatásával, levelet írtak a Tanácsnak, azonban eddig csak azt sikerült elérniük, hogy néhány képviselő informálisan leülhetett a tanácsülés előtt a miniszterekkel tárgyalni.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!