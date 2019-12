Eseménydús évet zár Európa

Nem csak az év zárul le, de egy újabb évtized is a végéhez ér. Tavasszal európai parlamenti választásokat tartottak, amely hozott némi megújulást az európai politikában, és az erőviszonyok is átalakulni látszanak az unión belül. Élesebbé váltak a viták az EU jövőjét illetően, a migráció kérdését pedig egyre nehezebb most már a „szőnyeg alá seperni”.