A brit kormány megkezdte a Brexit-törvény beiktatási folyamatát

A nagy-britanniai előrehozott választásokon a Konzervatív Párt szerezte meg a parlamenti többséget, és a kormány már meg is kezdte a Brexit törvénybe iktatását. Eközben karácsony előtt a keresztény Európáról, a vallások párbeszédéről rendezett konferenciát Hölvényi György európai parlamenti képviselő. A konferencia kiindulópontját a katolikus egyházfő és az egyik legnagyobb iszlám egyetem nagyimámjának közös februári nyilatkozata jelentette. A vallási megbékélésről szóló nyilatkozatot Ferenc pápa arab-félszigeti látogatásakor írták alá a vallási vezetők. A Kossuth Rádió Európai idő című műsorának összefoglalója.

Boris Johnson brit miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

A nagy-britanniai előrehozott választásokon megszerzett magabiztos konzervatív párti győzelem után megszűnt a patthelyzet és felgyorsultak az események, megalakult a parlament, a kormány megkezdte a Brexit-törvény beiktatási folyamatát.

Iain Lindsay, Nagy-Britannia magyarországi nagykövete a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában felhívta a figyelmet arra, hogy Boris Johnson miniszterelnök üzenete a kampányidőszak alatt a Brexit végleges lezárása volt.

A nagykövet hozzátette, a Konzervatív Párt sok korábbi munkáspárti helyet szerzett meg Közép- és Észak-Angliában. Kiemelte, ebben a térségben a szavazók a 2016-os népszavazáson is túlnyomóan a kilépés mellett voksoltak. Iain Lindsay szerint ez azt sugallja, hogy a kampányüzenet meghallgatásra talált.

Boris Johnson a győzelmi beszédében, valamint észak-angliai látogatása során elmondta: megértette, hogy sok korábbi munkáspárti választó döntött úgy, hogy a Konzervatív Pártra szavaz. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a belé fektetett bizalmat szeretné visszafizetni az elkövetkezendő hónapokban, években.

A nagykövet úgy gondolja, a Konzervatív Párt győzelméhez hozzájárult az is, hogy Boris Johnson a kampányban prioritásként beszélt a nemzeti egészségügyi szolgálatról is, arról, hogy törvénybe akarja foglalni az egészségügyi ellátórendszer magasabb állami támogatását. Emellett beszélt az oktatás fontosságáról, a biztonságról és az ország lehetőségeiről is.

Fontos a vallások közti megbékélés

Karácsony előtt a keresztény Európáról, a vallások párbeszédéről rendezett konferenciát Hölvényi György európai parlamenti képviselő, az Európai Néppárt vallásközi párbeszéd munkacsoportjának társelnöke.

A konferencia kiindulópontja a katolikus egyházfő és az egyik legnagyobb iszlám egyetem nagyimámjának közös februári nyilatkozata jelentette. A vallási megbékélésről szóló nyilatkozatot Ferenc pápa arab-félszigeti látogatásakor írták alá a vallási vezetők.

Hölvényi György a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában a nyilatkozatról elmondta, „az egész világért felelősséget vállaló vallási vezetők közös dokumentumáról van szó, amely számba veszi azokat a kihívásokat és közös pontokat, amelyek a két vallás között megtalálhatók”. Hozzátette, a dokumentum azt is kifejezi, hogy Ferenc pápa és az Azhar Egyetem nagyimámja igényt tart arra, hogy beleszólhassanak a világ dolgaiba.