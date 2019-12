A brit Konzervatív Párt győzelmét nem csak a Brexit támogatása eredményezte

A nagy-britanniai előrehozott választásokon a Konzervatív Párt szerezte meg a parlamenti többséget, és a kormány már meg is kezdte a Brexit törvénybe iktatását. Iain Lindsay, Nagy-Britannia magyarországi nagykövete elmondta, a párt a magabiztos győzelmet annak is köszönheti, hogy a Brexit mellett a kampányban prioritásként beszélt a nemzeti egészségügyi szolgálatról is.