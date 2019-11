Mini-Schengen alakul ki a Balkánon

Három balkáni állam, Szerbia, Észak-Macedónia és Albánia megállapodott egymással egy úgynevezett „mini-Schengenben”, ami azt jelenti, hogy útlevél nélkül, de személyi igazolvánnyal utazhatnak jövő évtől az országok állampolgárai. Az elmúlt tíz év legjelentősebb magyar diplomáciai sikerének nevezte a miniszterelnök azt, hogy magyar biztosa lehet a bővítés- és szomszédságpolitikának az új Európai Bizottságban.

A Balkán elkezdett a stabilizáció irányába mozdulni, de ez elvárás is feléjük az Európai Unió részéről – mondta Ördögh Tibor Balkán-szakértő a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában. Mint mondta, az unió már többször kérte a régiót, hogy rendezze a politikai és gazdasági kapcsolatokat, mert csak így lehet előrébb vinni az Európai Unióhoz való csatlakozási eljárást.

A három ország közül Szerbia már uniós tagjelölt, ugyanakkor sérelmezi, hogy a csatlakozási tárgyalások nagyon lassan haladnak. Észak-Macedónia és Albánia esetében azonban rosszabb a helyzet, az októberi uniós csúcstalálkozón ugyanis arról döntöttek az uniós állam- és kormányfők, hogy egyelőre nem kezdik meg a két ország csatlakozási mechanizmusát.

Ördögh Tibor szerint ezek az intézkedések arra sarkallták a balkáni országokat, hogy most gyakorlatilag kicsiben próbálják ki magukat. Úgy véli, a három ország együttműködése mindenki számára nyereséges lesz, főleg Észak-Macedónia és Albánia számára, ezzel az együttműködéssel ugyanis bizonyítani tudnak az EU-nak.

Várhelyi Olivér pozíciója az elmúlt tíz év legnagyobb diplomáciai sikere

Várhelyi Olivér jelöltségét a héten írásbeli válaszai alapján fogadta el az Európai Parlament külügyi bizottsága. A következő lépés november 27-én lesz, amikor az Európai Parlament szavaz majd az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságról.

Várhelyi Olivér kompetenciáját és szakértelmét senki sem vonta kétségbe – jelentette ki Szabó Dávid külpolitikai szakértő a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában. Minden ellenérv, amelyet felhoztak jelöltségét illetően, az politikai indíttatású volt, amely a jelenlegi Orbán Viktor vezette magyar kormánynak is szólt egyben – tette hozzá.

Úgy véli, az, hogy végül Várhelyi Olivér biztosi jelöltségét jóváhagyták, nemcsak Magyarországnak öröm, de az Európai Unió jövője szempontjából is fontos győzelem. Szabó Dávid azt is elmondta, pozícióját az is hitelessé teszi, hogy egy olyan ország képviseletében válik majd az Európai Bizottság tagjává, amely már hosszú évek óta következetesen támogatja a Nyugat-Balkán csatlakozását az Európai Unióhoz.

