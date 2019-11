Több politikus is személyes élményét idézte fel a berlini fal leomlása kapcsán

A héten Németország szerte a berlini fal leomlására emlékeztek. Az évforduló kapcsán az Európai Bizottság ügyvivő és leköszönő elnöke Jean-Claude Juncker üzent a németekben melyben egy személyes élményét idézte fel a fal leomlása kapcsán. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Berlinben német vezető politikusokkal közösen emlékezett.

Megemlékezés a berlini fal leomlásának harmincadik jubileumán (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Németországban és Berlinben ez a hét az ünnepségek hete volt, minden napra jutott egy megemlékezés Berlin emblematikus helyein is. Az évforduló kapcsán Európai Bizottság ügyvivő és leköszönő elnöke Jean-Claude Juncker is üzent a németeknek, mérföldkőnek nevezte a berlini fal leomlását, egyben egy úgy fejezet kezdetének az európai kontinensen. Saját személyes élményét is felidézte, 1989 októberében súlyos autóbalesetet szenvedett, három hét kóma után pedig november 9-én tért magához.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Berlinben német vezető politikusokkal közösen emlékezett, és mint elmondta, 1989-ben Nyugat-Németországban szolgált katonaként. Felidézte, hogy Erich Honecker német pártfőtitkár 1989 januárjában még azt jósolta, hogy a berlini fal 100 év múlva is állni fog, 294 nappal később, ahogy fogalmazott „a német bátorság ledöntötte a falat, aminek tanulsága, hogy a tekintélyelvű rendszerek nem tartanak örökké ”.

Németország harminc évvel később a határait tekintve egységes, de régen volt annyira megosztottságtól szabdalt mint manapság.

Törcsi Péter az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója úgy gondolja, a németek az újraegyesítéshez is németesen állnak hozzá, vagyis a felszínt vizsgálva úgy tűnik egyetértés van, de minél mélyebbre ásunk, minél személyesebb beszélgetést folytatunk akár egy keleti, akár egy nyugati német állampolgárral, annál árnyaltabbá válik a kép az újraegyesítés kapcsán.

Hozzátette, mindkét oldalon pozitívan vélekednek az egyesítésről, de a kettészakítás okozta traumák örökre nyomot hagynak a németek lelkében, mentalitásában.

