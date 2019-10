Akár egy hónapot is csúszhat az új Európai Bizottság megalakulása

Legalább egy hónappal csúszik az új összetételű Európai Bizottság november 1-re tervezett hivatalba lépése, ugyanis a testület megválasztott elnöke további jelöltekre vár javaslatot a tagállamok vezetőitől.

Ha az Európai Bizottság körülbelül 25 éves történetét megvizsgáljuk, akkor elmondható, hogy korábban is előfordultak már olyan esetek, amikor csúszott a testület megalakulása – tájékoztatott Tóth Norbert nemzetközi jogász a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában. Hozzátette, ez semmilyen rendkívüli helyzetet nem teremt, a bizottság hivatalba lépéséig egy ügyviteli bizottság tartja kezében az irányítást.

Arról is beszélt, hogy továbbra is a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság van érvényben, ugyanakkor már más jogok vonatkoznak rájuk. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy új ügyeket már nem kezdhetnek meg, de a folyamatban lévő ügyekben továbbra is el kell járniuk. Megjegyezte, gyakorlatilag arról van szó, hogy csökkentett üzemmódban működik jelenleg a bizottság, amely csak a napi ügymenetekben hoz esetről esetre döntéseket.

Az előrejelzések szerint az új Európai Bizottság körülbelül egyhónapos csúszás után alakul meg, várhatóan december 1-én. Tóth Norbert szerint, ha valóban csak egy hónapról van szó, az nem számít súlyos időveszteségnek. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy nehéz időszak elé néz az új testület, hiszen továbbra is tárgyalni kell a Brexit ügyét, valamint a következő uniós költségvetés is a napirendi pontok között szerepel.

Az uniós költségvetéssel kapcsolatban elmondta, a tárgyalások folyamatosan zajlanak a tagországok között a soros elnökséget betöltő finnek keze alatt, a bizottságnak jelenleg egyfajta ellenőrző szerep jut. A Brexit lebonyolítása azonban sokkal nehezebb lesz, ebből a szempontból nem túl előnyös az új Európai Bizottság megalakulásának csúszása – tette hozzá.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!