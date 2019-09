A brit kormány változatlanul tárgyal a kilépési megállapodás módosításáról

A brit legfelsőbb bíróság úgy határozott, jogellenes volt a parlament alsóházának öthetes felfüggesztése, amit Boris Johnson brit miniszterelnök kezdeményezett. A kormányfő közölte, nem ért egyet a döntéssel, de tiszteletben tartja, és nem tervezi lemondását. A brit kormány ugyanakkor változatlanul tárgyal az uniós partnerekkel a kilépési megállapodás módosításáról.

London célja, hogy az észak–ír határkérdés kezelésére hivatott biztosíték, a „backstop” kikerüljön a megállapodásból. A következő négy–öt hét feladata, hogy megtaláljuk a tárgyalásokon a „backstop” mechanizmus alternatíváját – erről beszélt Iain Lindsay budapesti brit nagykövet a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

Mint mondta, a javaslatban világosan szerepelnie kell annak, hogy egy kanadaihoz hasonló szabadkereskedelmi megállapodásra törekszünk. Ezt előbb az Európai Tanácsnak kell elfogadnia, majd az Európai Parlamenten is keresztül kell vinni.

Iain Lindsay azt is elmondta, hogy a brüsszeli egyeztetésekkel párhuzamosan zajlanak a parlamenti jogalkotások is, de egy politikai vita is folyamatban van egy esetleges választásról.

Arról is beszélt, hogy a gazdálkodói közösség körében az egész Egyesült Királyságban van egyfajta félelem a kilépés következményeitől. A miniszterelnök ezért közölte, kiáll az Egyesült Királyság integritása mellett, és bejelentette, támogatja a gazdálkodókat az egész királyság területén.

