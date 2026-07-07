Sokan meghaltak és megsérültek Kínában a viharos időjárás miatt

Legkevesebb tizenöten meghaltak, és 275 ember megsérült a Kína középső és déli térségeiben dúló viharos időjárás következtében – közölte a kínai állami média kedden.

Egyes régiókból tornádót is jelentettek. Emberek tízezreit kellett evakuálni, és kilencen eltűntek. A déli Csianghszi tartomány székvárosában, Nancsangban a hatóságok árvízriadót rendeltek el, miután a heves esőzés miatt a gátakon repedések keletkeztek.

Az északnyugati, hegyvidéki Kanszu tartományban földcsuszamlás temetett be 33 embert, 17-et közülük sikerült kimenteni, 16 ember után még kutatnak

– jelentette a CCTV állami televízió. A földcsuszamlás oka egyelőre tisztázatlan.

A meredek völgyekkel és egymást keresztező folyókkal tarkított hegyvidéki régióban gyakoriak a természeti katasztrófák, különösen az esős évszakban, amikor hirtelen árvizek és földcsuszamlások keletkeznek.

A helyi önkormányzatok honlapjai szerint az elmúlt években több földcsuszamlást is rögzítettek heves esőzések után. A 2020 augusztusában bekövetkezett sárlavinák legalább öt ember életét követelték, több mint 72 ezer embert kényszerítettek otthonuk elhagyására, és 8,2 milliárd jüan (mintegy 372 milliárd forint) kárt okoztak.

2010-ben a közeli Zsuku városban egy heves esőzések által kiváltott hatalmas sárlavina a hivatalos adatok szerint több mint 1500 ember életét követelte, és több mint 200 ember sorsa ismeretlen maradt.

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