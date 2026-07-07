Elítélték Marine Le Pent: elektronikus nyomkövetővel vehet részt az elnökválasztáson

Le Pen indulhat ugyan a 2027-es francia elnökválasztáson, de csak elektronikus nyomkövetővel teheti ezt meg.

Marine Le Pent, a Nemzeti Tömörülés (RN) politikusát 100 ezer euró pénzbírságra és három év börtönbüntetésre ítélte a párizsi fellebbviteli bíróság kedden kihirdetett ítéletében. Az ellene felhozott vádak szerint a Nemzeti Tömörülés 2,9 millió euró európai parlamenti juttatást törvénytelenül hazai pártcélokra használt fel.

A bíróság a hároméves börtönbüntetésből kettőt felfüggesztett – derül ki a Le Monde és a Le Figaro című lapok híradásából.

Marine Le Pent emellett

45 hónapos, a választásokból való kizárásra is ítélték, amelyből 30 hónapot a bíróság felfüggesztett. A fennmaradó 15 havi büntetést viszont a bíróság letöltöttnek tekinti.

A politikus indulhat a köztársaság elnöki posztért.

Marine Le Pen korábban úgy nyilatkozott, hogy elektronikus nyomkövetővel nem vállalná a kampányolást. A konzervatív oldal legnagyobb szavazótáborral rendelkező politikusa kedd este 8 órakor nyilatkozik a televízióban.

Kiemelt kép: Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) frakcióvezetõje a parlamenti alsóház, a nemzetgyûlés párizsi üléstermében 2025. április 1-jén – MTI/AP/Michel Euler