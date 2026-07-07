1000 kilogrammos „kamasz” okoz felfordulást a kisvárosban – ismerjék meg Neilt, Dél-Tasmania kedvenc elefántfókáját

Jane Younger, a Tasmaniai Egyetem fókaszakértője szerint az emlős mindössze ötéves, ami egy elefántfókánál nagyjából a kamaszkornak felel meg, ráadásul még messze nem érte el végleges méretét. A kifejlett hímek akár a két tonnát is meghaladhatják, így Neil még jóval nagyobbra nőhet. A fiatal állat ezért most úgy viselkedik, mint egy rakoncátlan kamasz: szinte mindenbe beleköt, ami az útjába kerül.

A kutató szerint azonban ez csupán játékos harci gyakorlás, amely a fiatal elefántfókák természetes viselkedésének része.

A szakértő szerint az elefántfókák évente több alkalommal is visszatérnek születési helyükre, ahol vedlenek, párt keresnek vagy egyszerűen a többi fókával töltik az időt. A fiatal hím története azonban különleges, hiszen fajtársainak többsége nem Tasmaniában, hanem több ezer kilométerrel délebbre, a szubantarktiszi Macquarie- és Heard-szigeteken él. Younger úgy véli, Neil valószínűleg egy olyan fiatal és tapasztalatlan elefántfóka utódja lehet, amely korábban véletlenül jutott el Tasmania partjaihoz.

day 3 of Neil the Seal trying to defeat the bollard $neil pic.twitter.com/B6OwW5d8sC — Jonzzy (@jonzzy) July 6, 2026

Clive McMahon tengerökológus, aki három évtizede kutatja az elefántfókákat, elmondta, hogy a faj egyedei a szárazföldön töltött időszakok alatt rendszerint más fiatal hímekkel találkoznak, játszanak és birkóznak, így készülnek fel a felnőttkori küzdelmekre.

Neilnek azonban nincsenek ilyen társai, ezért a közlekedési táblákon, terelőbójákon vagy éppen kerítéseken vezeti le és gyakorolja ezt a viselkedést.

A szakember szerint a fiatal elefántfóka valószínűleg magányos lehet, hiszen természetes környezetükben ezek az állatok gyakran szorosan egymáshoz bújva, csoportosan alszanak. Neil ezért sokszor kerítésekhez vagy házfalakhoz simulva pihen, feltehetően azért, mert így próbálja azt az érzést kelteni magában, mintha egy másik fóka feküdne mellette.

Everywhere but the water 😂 Neil the seal pic.twitter.com/wKcKpvIudt — Minnie (@xxxxminniex) July 2, 2026

A helyiek időközben megtanultak együtt élni az elefántfókával. Bár Neil hatalmas mérete miatt ma már komolyabb károkat is okozhat, jelenléte mégis inkább mosolyt csal az emberek arcára, és sokan igazi helyi kedvencként tekintenek rá.

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