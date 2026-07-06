Nőtt az orosz csapás áldozatainak száma Kijevben

Tizenkettőre emelkedett a hétfői orosz támadás halálos áldozatainak száma az ukrán fővárosban, a sérülteké pedig meghaladta az ötvenet – közölte a legfrissebb információk alapján Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.

Katerina Pop, a kijevi városi katonai közigazgatás szóvivője arról tájékoztatott, hogy azoknak a kijevieknek, akik a legutóbb orosz légicsapás következtében elvesztették otthonukat, ideiglenes szállást biztosítanak, emellett egyszeri 40 ezer hrivnya (374 ezer forint) támogatást, valamint egy éven keresztül havi 20 ezer hrivnyát (187 ezer forint) kapnak lakásbérleti költségeik fedezésére.

Az fővárosban július 7-ét gyásznappá nyilvánították az áldozatok emlékére.

A Kijev környéki településeken az eddigi adatok szerint hatan vesztették életüket és 26-an sebesültek meg Mikola Kalisnik megyei kormányzó közlése szerint. A kormányzó hozzátette, hogy a régióban lévő Visneve településen hárman haltak meg. Az ismételt támadások veszélye miatt csaknem ötszáz embert evakuáltak a városból.

A Donyeck megyei Kramatorszk városi tanácsa arról adott hírt, hogy reggel az orosz hadsereg egy irányítómodullal felszerelt FAB-250-es légibombával mért csapást a településre, aminek következtében a helyi áramszolgáltató három munkatársa megsebesült, akik a becsapódás helyszínének közelében dolgoztak.

Jurij Ihnat, a légierő szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy az

éjjel a légvédelemnek nem sikerült lelőnie egyetlen olyan rakétát sem a 29-ből, amelyek ballisztikus pályán repültek.

Kiemelte, hogy ennek oka a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas Patriot légvédelmi rendszerekhez rendelkezésre álló elfogórakéták hiánya.

Az ukrán vezérkar közölte, hogy az ukrán erők ismét csapást mértek az oroszországi Jaroszlavlban lévő Szlavnyefty-JANOSZ kőolaj-finomítóra. A közlés szerint a csapást követően robbanásokat észleltek a célpont térségében, valamint füst szállt fel a vállalat területéről.

„Emellett találat érte a NOVATEK-Uszty-Luga kőolaj-finomítót Szlobodka településen, valamint az ellenség 26. rakétadandárjának állandó állomáshelyét Oroszország Leningrádi területén, Luga település térségében. Az ideiglenesen megszállt Krímben találat érte a kercsi kőolajtermék-átrakó terminált, amely a Krím egyik legnagyobb könnyű kőolajtermék-tároló és -átrakó létesítménye, valamint a Luhanszk megyei Dovzsanszk térségében lévő vasúti felüljárót is, amelyet Oroszország katonák, fegyverek, lőszerek, valamint haditechnikai eszközök átcsoportosítására használ” – írta közleményben a vezérkar.

Bródi Róbert (Robert „Magyar” Brovgyi), az ukrán drónerők parancsnoka arról számolt be, hogy egysége az éjjel 47 célpontot semmisített meg az ellenség hátországában és műveleti mélységében, köztük olajipari infrastruktúra-létesítményeket és olyan légvédelmi rakétarendszereket, amelyekről az oroszok ballisztikus rakétákat indítanak földi célpontok ellen.

„Az Ukrajna elleni rakétatámadás idején Brjanszk megyében egy tüzelőállásban, valamint a Krímben egy rejtekhelyen felkutattunk és megsemmisítettünk két SZ-400-as nagy hatótávolságú légvédelmi rakétakomplexumhoz tartozó indítóállást, amelyeket földi célpontok elleni ballisztikus rakéták indítására használnak, továbbá a Krímben egy Nyebo-U radarállomást is” – közölte a parancsnok. Elmondása szerint

a drónerők az Azovi-tengeren az orosz árnyékflottához tartozó két tartályhajót is eltaláltak

. „Ezek a hajók Taganrog térségéből szállítottak üzemanyagot a megszállt Krímbe. Mindegyik hétezer tonna rakományt vitt, ami mintegy kétszáz vasúti tartálykocsi kapacitásának felel meg” – tette hozzá a parancsnok.

Kiemelt kép: Anya gyermekével egy lakónegyedet ért orosz légicsapás helyszínén Kijevben 2026. július 6-án. (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)