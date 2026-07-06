Nem válaszol Donald Trump újabb támadására Giorgia Meloni az olasz külügyminiszter szerint

„Az olasz kormány nem reagál az amerikai elnök, Donald Trump újabb támadására, amelyet a miniszterelnök, Giorgia Meloni ellen intézett” – közölte Antonio Tajani olasz külügyminiszter.

A Trump közösségi oldalán (Truth Social) vasárnap megjelent bejegyzése szerint Giorgia Melonival szemben „távoltartási rendelet szükségeltetik”. A csupa nagybetűvel írt szöveghez mellékelt manipulált fényképen az olasz miniszterelnök látható, amint csodálattal tekint az amerikai elnökre.

Trump kijelentései önmagukért beszélnek, mi kezdettől hangsúlyoztuk, hogy nem válaszolunk (ilyesmire), megyünk előre, és meggyőződésünk, hogy a transzatlanti kapcsolatok túllépnek bizonyos kijelentéseken – mondta Tajani, aki a római kormány nevében elsőként reagált a SkyTg24 hírtelevízióban. Az olasz diplomácia vezetője hozzátette, hogy az Egyesült Államokkal a kereskedelmi, politikai, stratégiai kapcsolatok alapvető jelentőségűek Olaszország számára.

A védelmi miniszter, Guido Crosetto szintén a SkyTG24 csatornán kijelentette: „az emberek jönnek és mennek”, a szövetségesekkel való kapcsolat viszont megmarad. A legnagyobb ellenzéki erő, a Demokrata Párt (PD) főtitkára, Elly Schlein elfogadhatatlannak nevezte Donald Trump szavait. „Mindannyian olaszok vagyunk, és külföldi vezetőktől nem fogadhatunk el támadást, fenyegetést vagy sértést” – jelentette ki.

Trump a bejegyzését a NATO ankarai csúcstalálkozója előtt közölte, amelyen Giorgia Meloni is részt vesz.

Ők ketten utoljára a franciaországi Évianban rendezett G7-csúcson találkoztak, ami után az amerikai elnök a La7 olasz televízió fehér házi tudósítójának úgy nyilatkozott, hogy a Melonival a csúcson készült közös fotót az olasz miniszterelnök könyörögte ki.

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Giorgia Meloni a kijelentést elutasította, és közölte, hogy nem kíván a továbbiakban reagálni.

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